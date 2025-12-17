Operativo rural en Caucete: aves protegidas, jaulas y un auto secuestrado

image

En el marco del mismo operativo, el personal policial también procedió al secuestro de un vehículo Renault 12, color gris, que presentaba pedido de secuestro vigente emitido por el Segundo Juzgado de Instrucción, en una causa por hurto calificado.

Como resultado de las actuaciones, fueron identificados tres hombres, todos domiciliados en Caucete: Tomás Carlos (46), Isaías Ibáñez (58) y Ceferino Cabañez (47). Los tres quedaron vinculados a la causa y fueron trasladados a sede policial junto con las aves, alrededor de 60 jaulas y tramperos, y el rodado secuestrado, para el cumplimiento de los fines legales correspondientes.

image

Desde la Policía recordaron que la tenencia, captura y comercialización de animales autóctonos y exóticos está prohibida, al tratarse de especies protegidas por leyes nacionales y provinciales. Además, solicitaron la colaboración de la comunidad para denunciar este tipo de delitos de manera anónima a los teléfonos Rural 2: 2644911302 o Cisem 911.

Caso indignante: gatos secuestrados en Rivadavia

En otro hecho vinculado al maltrato animal, durante la mañana de este martes fueron rescatados unos 25 gatitos bebés en un domicilio del departamento Rivadavia, donde estaban a punto de ser sacrificados. En el lugar, además, se encontraron otros felinos sin vida dentro de la vivienda.

El proteccionista referente de Mundo Patitas, Luciano Castro, indicó que, según el relato de vecinos, “una mujer, de pelo corto, color castaño rojizo, llevaba gatitos bebés y los encerraba en la casa”. En el domicilio hallaron cuerpos secos de gatos blancos, lo que encendió una fuerte alarma.

“Creemos que es para trabajos de brujería, porque eran todos blancos y estaban encerrados en una casa”, sostuvo Castro. Ante este panorama, se iniciaron acciones judiciales para dar con la sospechosa, mientras organizaciones proteccionistas buscan adopción o tránsito para los animales rescatados.

“Hay que ayudarlos. Queremos encontrar adopción o tránsito para los 25 gatitos, que los hemos salvado de milagro”, expresó.