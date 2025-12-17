Operativo rural en Caucete: aves protegidas, jaulas y un auto secuestrado
La Brigada Rural realizó tres allanamientos en Caucete y secuestró 47 aves autóctonas y exóticas protegidas, además de jaulas, tramperos y un vehículo con pedido judicial.
Personal de la Brigada Rural llevó adelante en la mañana de este martes un importante operativo en el departamento Caucete, donde se concretaron tres allanamientos simultáneos con resultados positivos en la lucha contra la tenencia ilegal de fauna silvestre.
Las medidas fueron ordenadas por la jueza de Paz de Caucete, Dra. Salva, y contaron con la presencia del veedor judicial en turno, en el marco de una investigación por infracción a las leyes de protección animal.
Durante los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de 47 aves autóctonas y exóticas, además de jaulas y elementos utilizados para la captura ilegal. Según el detalle oficial, se incautaron especies protegidas por normativas nacionales y provinciales, entre ellas 36 venteveos, un zorzal negro, dos cardenales amarillos, un cardenal copete rojo, un soldadito, dos mixtos, dos jilgueros cabeza negra y dos diucas.
En el marco del mismo operativo, el personal policial también procedió al secuestro de un vehículo Renault 12, color gris, que presentaba pedido de secuestro vigente emitido por el Segundo Juzgado de Instrucción, en una causa por hurto calificado.
Como resultado de las actuaciones, fueron identificados tres hombres, todos domiciliados en Caucete: Tomás Carlos (46), Isaías Ibáñez (58) y Ceferino Cabañez (47). Los tres quedaron vinculados a la causa y fueron trasladados a sede policial junto con las aves, alrededor de 60 jaulas y tramperos, y el rodado secuestrado, para el cumplimiento de los fines legales correspondientes.
Desde la Policía recordaron que la tenencia, captura y comercialización de animales autóctonos y exóticos está prohibida, al tratarse de especies protegidas por leyes nacionales y provinciales. Además, solicitaron la colaboración de la comunidad para denunciar este tipo de delitos de manera anónima a los teléfonos Rural 2: 2644911302 o Cisem 911.
Caso indignante: gatos secuestrados en Rivadavia
En otro hecho vinculado al maltrato animal, durante la mañana de este martes fueron rescatados unos 25 gatitos bebés en un domicilio del departamento Rivadavia, donde estaban a punto de ser sacrificados. En el lugar, además, se encontraron otros felinos sin vida dentro de la vivienda.
El proteccionista referente de Mundo Patitas, Luciano Castro, indicó que, según el relato de vecinos, “una mujer, de pelo corto, color castaño rojizo, llevaba gatitos bebés y los encerraba en la casa”. En el domicilio hallaron cuerpos secos de gatos blancos, lo que encendió una fuerte alarma.
“Creemos que es para trabajos de brujería, porque eran todos blancos y estaban encerrados en una casa”, sostuvo Castro. Ante este panorama, se iniciaron acciones judiciales para dar con la sospechosa, mientras organizaciones proteccionistas buscan adopción o tránsito para los animales rescatados.
“Hay que ayudarlos. Queremos encontrar adopción o tránsito para los 25 gatitos, que los hemos salvado de milagro”, expresó.