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Un niño perdió el conocimiento, convulsionó y un policía le salvó la vida

Un niño perdió el conocimiento y convulsionó un policía le salvó la vida en 25 de Mayo. El menor estaba inconsciente y convulsionaba en una vivienda de 25 de Mayo. El cabo Jorge Cejas le realizó primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia.

Un momento de desesperación terminó con un final favorable este lunes en 25 de Mayo, luego de que un policía asistiera a un niño que había perdido el conocimiento y se encontraba convulsionando.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calle 11 y avenida San Martín, donde personal de la Comisaría 32ª llegó tras recibir un pedido de auxilio. Al ingresar, los efectivos entrevistaron a la dueña de casa, una mujer de 31 años, quien les explicó que su hijo se había descompensado, había perdido el conocimiento y estaba convulsionando.

Ante la emergencia, el cabo Jorge Cejas descendió del móvil y comenzó a asistir al menor. El efectivo le realizó primeros auxilios y logró estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica.

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Minutos después arribó una ambulancia departamental, a cargo del enfermero Federico Pelícano, MP 1440, quien continuó con la atención. El niño fue trasladado posteriormente al hospital de 25 de Mayo, donde ingresó en buen estado de salud.

La rápida intervención del efectivo permitió mantener asistido al menor durante los minutos críticos hasta que pudo recibir atención médica profesional.

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