Un momento de desesperación terminó con un final favorable este lunes en 25 de Mayo, luego de que un policía asistiera a un niño que había perdido el conocimiento y se encontraba convulsionando.
Un niño perdió el conocimiento, convulsionó y un policía le salvó la vida
Un niño perdió el conocimiento y convulsionó un policía le salvó la vida en 25 de Mayo. El menor estaba inconsciente y convulsionaba en una vivienda de 25 de Mayo. El cabo Jorge Cejas le realizó primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia.