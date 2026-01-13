Ocho meses de cárcel por robar reflectores en un complejo deportivo

Según la investigación, Calquin accedió al predio tras escalar una pared medianera de 2,33 metros de altura, lindante con un descampado. Una vez dentro del complejo, utilizó un cuchillo tipo Tramontina para sustraer tres reflectores destinados a la iluminación de las canchas.

Se trató de dos reflectores fijos de 30 watts, instalados en una pared, y un reflector portátil de 100 watts, que se encontraba enchufado y colgado en el lugar. Tras cometer el ilícito, el imputado se dio a la fuga por el mismo sector por el que había ingresado, volviendo a escalar el muro y cruzando el descampado.

La intervención clave de los vecinos

La maniobra no pasó inadvertida. Dos vecinos, al advertir una situación sospechosa, dieron aviso inmediato al 911, aportando datos precisos sobre el sospechoso y su recorrido. Gracias a la rápida intervención policial, un móvil logró aprehender a Calquin a dos cuadras del complejo, recuperando en el lugar los elementos robados.

Cambio de calificación y condena

La causa fue investigada por el fiscal Fernando Bonomo. En el marco del proceso judicial, se dispuso un reajuste de la calificación legal, que pasó de robo agravado por escalamiento a hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

A través de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Calquin a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal. Además, se ordenó la prisión preventiva, quedando el condenado alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, según lo establece el artículo 297 inciso 1.