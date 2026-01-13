Ocho meses de cárcel por robar reflectores en un complejo deportivo
Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de robar reflectores en un complejo deportivo de Rivadavia. El hecho ocurrió a plena luz del día y fue advertido por vecinos.
Un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en el departamento Rivadavia terminó con una condena de prisión efectiva. La Justicia sentenció a Sebastián Maximiliano Calquin a ocho meses de cárcel, luego de hallarlo responsable de un robo cometido en un complejo de canchas de fútbol.
El episodio se registró el 10 de enero de 2026, cerca de las 14 horas, en el complejo Goleadores, ubicado en la intersección de calle Coll y San Juan Widmer.
Según la investigación, Calquin accedió al predio tras escalar una pared medianera de 2,33 metros de altura, lindante con un descampado. Una vez dentro del complejo, utilizó un cuchillo tipo Tramontina para sustraer tres reflectores destinados a la iluminación de las canchas.
Se trató de dos reflectores fijos de 30 watts, instalados en una pared, y un reflector portátil de 100 watts, que se encontraba enchufado y colgado en el lugar. Tras cometer el ilícito, el imputado se dio a la fuga por el mismo sector por el que había ingresado, volviendo a escalar el muro y cruzando el descampado.
La intervención clave de los vecinos
La maniobra no pasó inadvertida. Dos vecinos, al advertir una situación sospechosa, dieron aviso inmediato al 911, aportando datos precisos sobre el sospechoso y su recorrido. Gracias a la rápida intervención policial, un móvil logró aprehender a Calquin a dos cuadras del complejo, recuperando en el lugar los elementos robados.
Cambio de calificación y condena
La causa fue investigada por el fiscal Fernando Bonomo. En el marco del proceso judicial, se dispuso un reajuste de la calificación legal, que pasó de robo agravado por escalamiento a hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.
A través de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Calquin a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal. Además, se ordenó la prisión preventiva, quedando el condenado alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, según lo establece el artículo 297 inciso 1.