De la discusión al delito: dos causas que terminaron en probation

La víctima llamó al 911 y el agresor fue detenido por personal policial. La causa quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo y fue calificada como lesiones leves agravadas por el vínculo. A través de un acuerdo judicial, se dispuso la suspensión del juicio a prueba por un año, con una serie de obligaciones: una reparación simbólica de $30.000 destinada a merenderos provinciales, 50 horas de tareas comunitarias en el Municipio de Caucete durante cinco meses y una prohibición de acercamiento de 70 metros, además de la restricción de realizar actos perturbadores contra la víctima.

image

El segundo caso ocurrió el sábado 10 de enero por la mañana en el departamento San Martín y tuvo como protagonista a Jorge Sebastián Cullere Vicentela. Un llamado al CISEM alertó sobre el incendio de una motocicleta en la vía pública, en calle San Isidro, entre Salvador María del Carril y Laprida.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una Zanella ZB 110 parcialmente incendiada. En las inmediaciones estaba el propio Cullere, quien admitió haber prendido fuego el rodado tras una discusión con su compadre, dueño de la moto. Fue aprehendido en el lugar y se solicitó la intervención de Bomberos.

Durante el procedimiento, una mujer —pareja del acusado— relató que Cullere intentó desarmar la motocicleta y, al negarse ella a ayudarlo, retiró piezas con una herramienta antes de sacar el vehículo a la calle y prenderlo fuego. La mujer solicitó medidas de protección, aunque aclaró que no sufrió agresiones físicas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Branca. En el acuerdo alcanzado, se estableció también la suspensión del juicio a prueba por un año, con 90 horas de trabajo comunitario no remunerado, una reparación simbólica de $300.000 —a pagar en tres cuotas— y restricciones de contacto y acercamiento con la víctima.

Por Gabriel Rotter.