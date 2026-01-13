De la discusión al delito: dos causas que terminaron en probation
Dos episodios de violencia ocurridos en Caucete y San Martín terminaron con intervenciones judiciales. En ambos casos, la Justicia aplicó probation, tareas comunitarias y reparaciones simbólicas.
Dos hechos ocurridos con pocas horas de diferencia en Caucete y San Martín expusieron cómo discusiones personales pueden escalar rápidamente en situaciones de violencia y derivar en causas penales. Aunque los escenarios fueron distintos, ambos casos compartieron un desenlace similar: intervención policial, imputación y una salida alternativa dispuesta por la Justicia.
El primero de los episodios se registró durante la madrugada del 11 de enero en Caucete y tuvo como trasfondo un conflicto familiar. Todo comenzó cerca de las 0.30, cuando una mujer autorizó a su hija de 14 años a asistir a un cumpleaños con permiso por una hora. La menor no regresó en el tiempo acordado y, pasadas las 5.30, la madre se dirigió a la vivienda del padre de la adolescente para pedirle que saliera a buscarla.
Ese encuentro derivó en una discusión, en la que el hombre cuestionó la decisión de haber permitido la salida nocturna. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana, el padre regresó con la menor al domicilio materno. Allí, el conflicto se intensificó: la mujer comenzó a recriminar físicamente a su hija y, en ese contexto, el hombre golpeó en el rostro a su ex pareja, provocando que cayera al suelo.
La víctima llamó al 911 y el agresor fue detenido por personal policial. La causa quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo y fue calificada como lesiones leves agravadas por el vínculo. A través de un acuerdo judicial, se dispuso la suspensión del juicio a prueba por un año, con una serie de obligaciones: una reparación simbólica de $30.000 destinada a merenderos provinciales, 50 horas de tareas comunitarias en el Municipio de Caucete durante cinco meses y una prohibición de acercamiento de 70 metros, además de la restricción de realizar actos perturbadores contra la víctima.
El segundo caso ocurrió el sábado 10 de enero por la mañana en el departamento San Martín y tuvo como protagonista a Jorge Sebastián Cullere Vicentela. Un llamado al CISEM alertó sobre el incendio de una motocicleta en la vía pública, en calle San Isidro, entre Salvador María del Carril y Laprida.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una Zanella ZB 110 parcialmente incendiada. En las inmediaciones estaba el propio Cullere, quien admitió haber prendido fuego el rodado tras una discusión con su compadre, dueño de la moto. Fue aprehendido en el lugar y se solicitó la intervención de Bomberos.
Durante el procedimiento, una mujer —pareja del acusado— relató que Cullere intentó desarmar la motocicleta y, al negarse ella a ayudarlo, retiró piezas con una herramienta antes de sacar el vehículo a la calle y prenderlo fuego. La mujer solicitó medidas de protección, aunque aclaró que no sufrió agresiones físicas.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Branca. En el acuerdo alcanzado, se estableció también la suspensión del juicio a prueba por un año, con 90 horas de trabajo comunitario no remunerado, una reparación simbólica de $300.000 —a pagar en tres cuotas— y restricciones de contacto y acercamiento con la víctima.