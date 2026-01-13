Acusó a su hermano por abuso, pero luego se desdijo y la causa cayó

image

Hasta ese momento, el expediente avanzaba bajo la hipótesis de un posible caso de abuso sexual ocurrido dentro del ámbito familiar. Sin embargo, durante su declaración, la adolescente cambió sustancialmente su versión inicial. En su testimonio aclaró que lo dicho sobre su hermano había sido producto del enojo y relató un encuentro a solas con él, aunque afirmó que no existió ningún hecho de índole sexual.

La joven también hizo referencia a un episodio del pasado que nunca pudo ser acreditado y que terminó siendo igualmente desestimado. Según fuentes judiciales, las profesionales que evaluaron su declaración advirtieron incoherencias, vacilaciones, silencios prolongados y un discurso manipulado, elementos que fueron considerados determinantes en el análisis del caso.

Con estos informes, la fiscal Bucciarelli concluyó que no existió delito y solicitó formalmente al juez la desestimación de la acción penal contra el joven acusado, un changarín de 26 años, oriundo del sur de Sarmiento. El planteo coincidió con lo solicitado por la defensora del imputado, María Filomena Noriega, quien sostuvo que la declaración de la menor permitió esclarecer por completo la situación.

No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal entendieron que el expediente no debía cerrarse sin adoptar otras medidas. En ese marco, se dispuso dar intervención a la Asesora de Menores y remitir las actuaciones al Juzgado de Familia, al detectarse indicios de vulnerabilidad y falta de contención en el entorno familiar de la adolescente.