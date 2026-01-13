Martes 13: rituales para alejar las malas energías

Limpieza con sal y vinagre para el hogar

Este ritual es uno de los más efectivos para neutralizar las energías densas que pueden haberse acumulado en los espacios físicos, especialmente en rincones donde el flujo de aire es escaso. De esa forma, ayuda a eliminar toda vibración negativa en un día donde la mala fortuna está presente.

Los elementos necesarios para este rito son un vaso de vidrio transparente, sal gruesa, vinagre blanco y agua.

Ritual de limpieza con sal y vinagre para el hogar para hacer el martes 13

Este es el procedimiento para hacer una limpieza con sal y vinagre para el hogar:

1Preparación y activación de la mezcla

Llenar el vaso con sal gruesa hasta ocupar un tercio del recipiente y añadir vinagre blanco hasta cubrir otro tercio del vaso. Luego, agregar el agua hasta llenar lo que queda del vaso, dejando un pequeño margen para que no desborde.

2Ubicar el receptor

Colocar el vaso en el suelo, detrás de la puerta principal o en un rincón oscuro de la casa donde se sienta mayor pesadez. Dejarlo reposar durante 24 horas para que la mezcla absorba la carga ambiental.

3Desechar la carga

Tirar el contenido por el inodoro y lavar bien el vaso para eliminar los residuos energéticos.

Amuleto de la cinta roja para la protección personal

La protección del campo áurico es fundamental en días de alta susceptibilidad energética, como es el caso del martes 13. Este ritual busca crear un escudo contra el “mal de ojo” o los malos deseos ajenos. Además, funciona como un recordatorio de protección y un imán para las energías positivas.

En este caso, solo hace falta una cinta o hilo de seda colorado. El color rojo está vinculado a la fuerza vital y a Marte, el dios romano que rige el segundo día de la semana y está relacionado a la violencia. Los nudos actúan como sellos que atrapan la negatividad antes de que llegue a la persona.

Así es como se hace un amuleto de la cinta roja:

1 Anudar la cinta a la muñeca

Pedir a una persona de confianza que ate la cinta en la muñeca izquierda, el lado por donde ingresa la energía al alma.

2 Sellar la intención

Realizar siete nudos consecutivos; en cada uno se debe mentalizar un decreto de protección personal.

3 Usar el amuleto

Llevar la cinta puesta de forma permanente hasta que se corte o caiga por sí sola, señal de que ha cumplido su ciclo protector.

Sahumado de laurel para la victoria y la claridad

El laurel históricamente es un símbolo de triunfo y purificación. En un martes 13, quemar sus hojas ayuda a disipar la confusión mental y a abrir caminos que parecen cerrados. A su vez, atrae la buena fortuna, el éxito y limpia el aire de discusiones o malentendidos, cosas propensas en esta fecha.

En este caso, se requiere un cuenco de cerámica, tres hojas de laurel secas y un fósforo de madera.

En el martes 13 se puede hacer en el hogar un sahumado de laurel para la victoria y la claridad

Los pasos a seguir para hacer un sahumado de laurel para la victoria y la claridad son los siguientes:

1 Encender el laurel

Colocar las hojas en el cuenco y prenderlas con el fósforo, lo que permitirá que el humo comience a brotar.

2 Recorrer los espacios

Caminar por la casa con el cuenco desde la habitación más alejada hacia la puerta de entrada. Es importante que el humo llegue a los rincones, que es donde se estanca la energía.

En el proceso, repetir una afirmación de abundancia (por ejemplo: “abro mis caminos a la luz”) mientras el aroma impregna el ambiente.

3 Ofrendar las cenizas

Al finalizar, tirar los restos de las hojas a la tierra en un jardín o maceta para cerrar el ciclo de transmutación.