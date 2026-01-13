Una salida familiar que debía ser apenas una pausa en la rutina terminó en una escena devastadora. Una mujer fue víctima de un violento robo domiciliario en el departamento Rawson, luego de ausentarse durante gran parte del sábado. Cuando regresó por la noche, se encontró con su casa forzada, completamente revuelta y con el faltante de numerosos objetos, entre ellos $5.000.000 en efectivo que guardaba como ahorros.
Violento robo en Rawson: le desvalijaron la casa y se llevaron sus ahorros
