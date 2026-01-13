"
Violento robo en Rawson: le desvalijaron la casa y se llevaron sus ahorros

Una mujer fue víctima de un robo domiciliario en Rawson tras ausentarse por el día. Al volver, encontró su casa forzada y revuelta: le robaron artefactos, ropa y $5 millones en efectivo.

Una salida familiar que debía ser apenas una pausa en la rutina terminó en una escena devastadora. Una mujer fue víctima de un violento robo domiciliario en el departamento Rawson, luego de ausentarse durante gran parte del sábado. Cuando regresó por la noche, se encontró con su casa forzada, completamente revuelta y con el faltante de numerosos objetos, entre ellos $5.000.000 en efectivo que guardaba como ahorros.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle San Martín, en el barrio Guillermo Rawson, y fue denunciado en los primeros minutos del domingo. En un primer momento intervino personal de la Comisaría 24ª, aunque la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según consta en la denuncia, la damnificada salió de su domicilio el sábado 10 de enero alrededor de las 7 de la mañana y regresó recién cerca de las 23.20. Al ingresar, advirtió que la cerradura de la puerta principal estaba rota y que el interior de la vivienda había sido revisado de punta a punta.

El botín fue variado y significativo. La mujer denunció el robo de una notebook, llaves del domicilio, herramientas, un pendrive, una plancha, un secador de pelo, un kit de tijeras, una máquina de cortar el pelo, pantalones cargo nuevos y la suma de $5 millones en efectivo. Además, constató la faltante de una mochila, en la que se presume los delincuentes cargaron los elementos sustraídos.

Un dato que ahora es clave para la investigación surgió a partir del testimonio de una vecina, quien aseguró haber visto a dos sujetos en actitud sospechosa retirándose del lugar con una mochila similar a la denunciada como robada. Esa información ya fue incorporada al expediente.

En el caso también trabajan efectivos policiales de la Zona Sur, mientras se analizan cámaras de seguridad del sector para intentar reconstruir el recorrido de los autores y determinar si actuaron con información previa sobre la vivienda.

La investigación continúa y, por el momento, no hay detenidos.

