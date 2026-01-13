Boca iniciará el 2026 con un homenaje a Miguel Ángel Russo

En el arco estará Agustín Marchesín, mientras que la defensa estaría conformada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Cosa y Lautaro Blanco. Más adelante, en la mitad de la cancha, los tres elegidos por Úbeda serían Leandro Paredes, Milton Delgado y el español Ander Herrera. Finalmente, en la delantera estarían Kevin Zenón, el uruguayo Miguel Merentiel y Exequiel “Changuito” Zeballos, quien viene de terminar el 2025 en un nivel altísimo.

Durante el partido también se llevará a cabo un homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico director técnico de Boca y Millonarios, clubes con los que pudo gritar campeón en varias ocasiones.

En Boca, “Miguelo” conquistó la Copa Libertadores 2007, la Superliga 2020 y la Copa de la Liga el mismo año, mientras que en Millonarios se consagró en el Torneo Finalización 2017 y en la Superliga 2018.

Así viene el mercado de pases de Boca

El “Xeneize” estuvo varias semanas negociando con Atlético Nacional de Colombia para contratar al extremo colombiano Marino Hinestroza, quien desembarcará en el club de La Ribera tras una operación que ronda los cinco millones de dólares.

De esta manera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme buscará cerrar dos nuevas incorporaciones. Uno de los jugadores en la mira es el defensor central Gastón Hernández y el otro es el delantero Alexis Cuello, ambos de San Lorenzo.