Se derrumbó el techo de una clínica y hubo pacientes heridos

Según los reportes de los equipos de emergencia, tres pacientes recibieron atención médica en el lugar, mientras que otros tres fueron trasladados al Hospital Durand, el Hospital Fernández y el Hospital Ramos Mejía.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de 22 móviles provenientes de distintas unidades de asistencia y rescate, sin la utilización de recursos aéreos. Equipos del SAME y bomberos concentraron sus tareas en la zona, con apoyo del grupo K9 para la búsqueda y localización de posibles afectados.

Las autoridades continuaban trabajando en la evaluación de la estructura y en la identificación de las causas del colapso, mientras seguía la asistencia a los pacientes y la supervisión de la seguridad en la zona.