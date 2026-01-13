"
Más allá del descenso, San Martín reafirma su proyecto de inferiores

Pese a su descenso, San Martín continuará compitiendo con sus inferiores en los torneos de AFA durante 2026. El club agradeció el respaldo de la AFA y refuerza su apuesta formativa.

Más allá del golpe deportivo que significó el descenso, San Martín de San Juan decidió sostener una de las bases de su proyecto institucional. El club confirmó que durante este año continuará participando con sus divisiones inferiores en los torneos de AFA, una situación poco habitual para equipos que militan en la segunda categoría del fútbol argentino.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del Verdinegro, donde se informó que la institución seguirá compitiendo tanto en el Torneo Proyección como en las seis categorías juveniles, tal como lo hizo durante la temporada 2025. De esta manera, San Martín se mantiene dentro de un grupo reducido de clubes de la Primera Nacional que conservan esta posibilidad.

En un comunicado oficial, desde el club destacaron el respaldo recibido por parte de la casa madre del fútbol argentino. “El Club Atlético San Martín agradece a la Asociación del Fútbol Argentino y en especial a su presidente, Claudio Tapia, por haber aceptado la continuidad de nuestra institución en los torneos de categorías juveniles de AFA y en el Torneo Proyección”, señalaron desde la institución del Pueblo Viejo.

La decisión no solo tiene impacto deportivo, sino también institucional. Mantener a las inferiores compitiendo a nivel AFA implica sostener una estructura formativa clave, pensada como base para nutrir al plantel profesional que en este 2026 buscará el regreso a la elite del fútbol argentino.

A partir de esta confirmación, también vuelve a abrirse un debate en el plano local. La dirigencia de San Martín podría solicitar nuevamente a la Liga Sanjuanina de Fútbol no disputar el torneo doméstico de Primera y Reserva, tal como ocurrió la temporada pasada. En ese entonces, el pedido fue avalado y el campeonato contó con 19 equipos.

La definición sobre ese punto deberá resolverse en una próxima reunión en la sede de calle Santa Fe, donde la eventual excepción requerirá la aprobación del resto de los clubes afiliados mediante votación. Mientras tanto, el Torneo Apertura sanjuanino tiene previsto su inicio para mediados de febrero.

Con esta determinación, San Martín ratifica que, aun en un contexto adverso, el trabajo en inferiores sigue siendo una prioridad y una de las principales apuestas del club para construir su futuro deportivo.

