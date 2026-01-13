Más allá del golpe deportivo que significó el descenso, San Martín de San Juan decidió sostener una de las bases de su proyecto institucional. El club confirmó que durante este año continuará participando con sus divisiones inferiores en los torneos de AFA, una situación poco habitual para equipos que militan en la segunda categoría del fútbol argentino.
Más allá del descenso, San Martín reafirma su proyecto de inferiores
Pese a su descenso, San Martín continuará compitiendo con sus inferiores en los torneos de AFA durante 2026. El club agradeció el respaldo de la AFA y refuerza su apuesta formativa.