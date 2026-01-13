Más allá del descenso, San Martín reafirma su proyecto de inferiores

image

La decisión no solo tiene impacto deportivo, sino también institucional. Mantener a las inferiores compitiendo a nivel AFA implica sostener una estructura formativa clave, pensada como base para nutrir al plantel profesional que en este 2026 buscará el regreso a la elite del fútbol argentino.

A partir de esta confirmación, también vuelve a abrirse un debate en el plano local. La dirigencia de San Martín podría solicitar nuevamente a la Liga Sanjuanina de Fútbol no disputar el torneo doméstico de Primera y Reserva, tal como ocurrió la temporada pasada. En ese entonces, el pedido fue avalado y el campeonato contó con 19 equipos.

La definición sobre ese punto deberá resolverse en una próxima reunión en la sede de calle Santa Fe, donde la eventual excepción requerirá la aprobación del resto de los clubes afiliados mediante votación. Mientras tanto, el Torneo Apertura sanjuanino tiene previsto su inicio para mediados de febrero.

Con esta determinación, San Martín ratifica que, aun en un contexto adverso, el trabajo en inferiores sigue siendo una prioridad y una de las principales apuestas del club para construir su futuro deportivo.