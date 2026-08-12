La Selección Sanjuanina debutó con triunfo en la Copa País: 3 a 1 ante Iglesia

El primer tiempo fue parejo. La Sanjuanina generó las mejores situaciones pero no pudo convertir y los equipos se fueron al descanso sin goles.

En el complemento el partido cambió. Alan Salinas abrió el marcador y Lorenzo Aballay amplió la ventaja. Enzo Marinero recortó distancias para los iglesianos con un tiro libre que puso el suspenso, pero Lucas Carrizo cerró el triunfo en el cierre y selló el 3 a 1 definitivo.