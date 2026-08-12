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La Selección Sanjuanina debutó con triunfo en la Copa País: 3 a 1 ante Iglesia

En la primera fecha del torneo organizado por el Consejo Federal de AFA, el combinado de la Liga Sanjuanina venció 3 a 1 a la Liga Iglesiana en cancha de Sportivo Colola, con goles de Alan Salinas, Lorenzo Aballay y Lucas Carrizo.

La Liga Sanjuanina de Fútbol debutó con victoria en la Copa País 2026. Conducida por Daniel Garipe y Juan Corzo, la Selección Sanjuanina se impuso 3 a 1 ante la Liga Iglesiana en Sportivo Colola, en el inicio de la segunda edición del torneo de selecciones de ligas del Consejo Federal de AFA.

El primer tiempo fue parejo. La Sanjuanina generó las mejores situaciones pero no pudo convertir y los equipos se fueron al descanso sin goles.

En el complemento el partido cambió. Alan Salinas abrió el marcador y Lorenzo Aballay amplió la ventaja. Enzo Marinero recortó distancias para los iglesianos con un tiro libre que puso el suspenso, pero Lucas Carrizo cerró el triunfo en el cierre y selló el 3 a 1 definitivo.

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La Liga Iglesiana, dirigida por Carlos Vera y Ubaldo Pastén, no encontró la manera de revertir el marcador pese al descuento de Marinero. La Sanjuanina tendrá fecha libre el próximo miércoles. Ese día, desde las 16:30 en el Polideportivo Albardón, el seleccionado albardonero —actual campeón zonal— recibirá a la Liga Iglesiana.

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