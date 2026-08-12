La Liga Sanjuanina de Fútbol debutó con victoria en la Copa País 2026. Conducida por Daniel Garipe y Juan Corzo, la Selección Sanjuanina se impuso 3 a 1 ante la Liga Iglesiana en Sportivo Colola, en el inicio de la segunda edición del torneo de selecciones de ligas del Consejo Federal de AFA.
La Selección Sanjuanina debutó con triunfo en la Copa País: 3 a 1 ante Iglesia
En la primera fecha del torneo organizado por el Consejo Federal de AFA, el combinado de la Liga Sanjuanina venció 3 a 1 a la Liga Iglesiana en cancha de Sportivo Colola, con goles de Alan Salinas, Lorenzo Aballay y Lucas Carrizo.