"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > branka motors

Branka Motors: imputados a la cárcel y víctimas a reclamar el dinero vía civil

La jueza de Garantías homologó este miércoles el juicio abreviado en la megacausa Branka Motors. Recibirán cinco años de prisión efectiva cada uno por estafar a 352 damnificados por un total de $524 millones. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el martes.

La megacausa Branka Motors llegó a su desenlace penal este miércoles. La jueza de Garantías Carolina Parra homologó el juicio abreviado acordado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, sellando una condena de cinco años de prisión efectiva para cada uno de los tres imputados: Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire.

La confirmación llegó a sanjuan8.com de parte de la abogada de la querella, la doctora Noriega, quien precisó que el acuerdo fue homologado y que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo martes. "Se homologó el acuerdo, el martes dan los fundamentos de la sentencia. En parte de la querella se opusieron porque pedían seis años, el Ministerio Público Fiscal cinco años, y bueno, los imputados estuvieron de acuerdo, aceptaron los hechos, la calificación legal y la pena también", confirmó la letrada.

Uno de los ejes centrales de la audiencia fue la tensión entre la pena acordada por fiscalía y defensa —cinco años— y la postura de la querella, que reclamaba seis. La representación de las víctimas se opuso formalmente al acuerdo, pero la jueza homologó igual. Los fundamentos de por qué se fijó esa pena y no otra quedarán expuestos recién el martes.

Te puede interesar...

El caso tuvo su origen público entre diciembre y enero pasado, cuando Guadalupe Ailén Céspedes formalizó la primera denuncia: había pagado 1.700.000 pesos por una motocicleta que jamás le fue entregada. Con el correr de las semanas, la cantidad de afectados creció hasta alcanzar a 352 personas formalizadas en el expediente.

La maniobra defraudatoria operaba bajo una lógica simple y efectiva: Branka Motors ofrecía vehículos y rodados a precios muy por debajo del mercado. Las ofertas sedujeron a cientos de compradores que entregaron su dinero sin recibir nada a cambio. El perjuicio económico total se estima en $524 millones.

El acuerdo de pago que fracasó

En mayo, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo para lograr una reparación integral del daño. Ese pacto se cayó cuando los imputados no cumplieron con el pago de la primera cuota de las cinco pautadas. El fiscal Guillermo Heredia pidió de inmediato la baja del convenio y los tres acusados fueron trasladados al Penal de Chimbas, donde cumplían prisión preventiva hasta la audiencia de este miércoles.

Las víctimas deberán ir a la Justicia Civil

La homologación del juicio abreviado cierra la causa penal en lo que respecta a la responsabilidad carcelaria de los imputados. Sin embargo, los $524 millones defraudados no se recuperarán por esta vía. Quienes quieran intentar recuperar el dinero perdido deberán iniciar demandas individuales en el fuero civil, un camino más largo y sin resultados garantizados.

Temas

Te puede interesar