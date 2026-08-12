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Con 13 años, el padre la violó y su madre lo permitió: no irán presos

El hecho ocurrió en septiembre de 2025 y tuvo como víctima a una adolescente de 13 años. Un hombre fue condenado como autor del abuso y su pareja por colaborar para que quedara a solas con la menor.

La Justicia sanjuanina resolvió este lunes la situación de un hombre y su pareja, condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional por un caso de abuso sexual contra una adolescente que tenía 13 años al momento del hecho.

La condena fue dictada durante una audiencia de juicio abreviado, luego del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, los imputados y sus respectivas defensas. El juez de Garantías hizo lugar al convenio y estableció las penas para ambos acusados.

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el hecho ocurrió durante la mañana del 29 de septiembre de 2025. La pesquisa determinó que el hombre quedó a solas con la adolescente en el domicilio que compartía con su pareja, madre de la víctima, luego de que esta última se retirara de la vivienda.

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La investigación también atribuyó responsabilidad a la mujer por haber colaborado para que se produjera esa situación, por lo que fue condenada por el delito de cooperación para la perpetración del abuso sexual agravado por la convivencia preexistente.

De esta manera, el hombre fue condenado como autor del abuso sexual agravado por la convivencia preexistente, mientras que la mujer recibió la misma pena como autora del delito de cooperación para la perpetración del abuso.

Además de las condenas, el juez estableció medidas de protección para la víctima durante tres años. Los dos condenados tienen prohibido acercarse a menos de 300 metros de la adolescente, de su domicilio y de los lugares que frecuente habitualmente.

También deberán respetar una prohibición de contacto, hostigamiento y cualquier acto que pueda perturbar a la víctima. Al tratarse de penas de cumplimiento condicional, ambos permanecerán en libertad siempre que cumplan las reglas de conducta fijadas por la Justicia.

El caso fue llevado adelante por la fiscal Valentina Bucciarelli, con intervención de la fiscal subrogante Andrea Insegna y los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero.

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