Tiene 11 años y va por un lugar en la Selección argentina de judo

• Kick Boxing: Consiguió el título y el cinturón de campeón en Buenos Aires.

• Lucha Olímpica y Lucha de Playa: Se consagró ganador en todos los certámenes que disputó.

• Jiu Jitsu: Incursionó en 2023 logrando cinco torneos nacionales de forma consecutiva (incluidos el Grand Prix y el Campeonato Argentino). En 2025, se subió al podio internacional al obtener el tercer puesto en el Mundial de Jiu Jitsu celebrado en San Pablo, Brasil.

El día a día del campeón

Actualmente, el deportista sanjuanino divide su preparación entre el Dojo Kimura (ubicado dentro del Camping UTA San Juan) y el Consejo de Ciencias Económicas. Su formación integral está guiada por dos pilares clave: el profesor Martín Molina -quien lo acompaña desde sus inicios en Artes Marciales Tradicionales, Lucha, Judo y Jiu Jitsu- y el profesor Luis Meritello, fundamental en la solidez técnica y la confianza proyectada sobre el tatami en la disciplina de Judo.

El llamado a buscar su lugar en la selección nacional generó profunda emoción en su entorno más cercano. Jaime Ferrandiz, padre de Tomás, expresó el sentir de la familia ante esta designación: “Siempre soñamos con esto y trabajamos para esto. Sin embargo, nos sorprendió el mail y nos llenó de emoción, orgullo y felicidad. Es el resultado del trabajo, la convicción y el apoyo incondicional de su familia”.