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Tiene 11 años y va por un lugar en la Selección argentina de judo

Tomás Ferrandiz Quiroz fue convocado para entrenar en Buenos Aires pensando en la Selección nacional. Lidera el ranking nacional de judo y jiu jitsu.

A sus 11 años, Tomás Ferrandiz Quiroz ha dejado de ser una mera promesa del deporte de combate sanjuanino para convertirse en una realidad indiscutible. Integrante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, con una disciplina de entrenamiento inusitada para su edad y un nivel de auto exigencia que asombra a sus entrenadores, el joven atleta lidera actualmente el ranking argentino tanto en Judo como en Jiu Jitsu, logro que acaba de abrirle las puertas a la representación nacional.

Tomás recibió este lunes la confirmación oficial para integrarse al campo de entrenamiento juvenil sub-13 y sub-15. La cita se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto en la localidad bonaerense de Caseros, con alojamiento en el Polideportivo CEDEM N°1 y actividades técnicas en el Centro de Educación Física N°123 (CEF N°123). Este campus es decisivo, ya que evaluará a las mejores proyecciones del país para conformar los seleccionados nacionales que disputarán los Campeonatos Panamericanos y los Juegos Sudamericanos Escolares en Cancún.

Una trayectoria imparable

El recorrido de Tomás comenzó en 2022 en la disciplina de Artes Marciales Tradicionales de la mano del profesor Martín Molina. Sorprendió al ambiente marcial al obtener el cinturón negro a los ocho años. Desde entonces, su versatilidad deportiva no ha encontrado techo:

• Kick Boxing: Consiguió el título y el cinturón de campeón en Buenos Aires.

• Lucha Olímpica y Lucha de Playa: Se consagró ganador en todos los certámenes que disputó.

• Jiu Jitsu: Incursionó en 2023 logrando cinco torneos nacionales de forma consecutiva (incluidos el Grand Prix y el Campeonato Argentino). En 2025, se subió al podio internacional al obtener el tercer puesto en el Mundial de Jiu Jitsu celebrado en San Pablo, Brasil.

El día a día del campeón

Actualmente, el deportista sanjuanino divide su preparación entre el Dojo Kimura (ubicado dentro del Camping UTA San Juan) y el Consejo de Ciencias Económicas. Su formación integral está guiada por dos pilares clave: el profesor Martín Molina -quien lo acompaña desde sus inicios en Artes Marciales Tradicionales, Lucha, Judo y Jiu Jitsu- y el profesor Luis Meritello, fundamental en la solidez técnica y la confianza proyectada sobre el tatami en la disciplina de Judo.

El llamado a buscar su lugar en la selección nacional generó profunda emoción en su entorno más cercano. Jaime Ferrandiz, padre de Tomás, expresó el sentir de la familia ante esta designación: “Siempre soñamos con esto y trabajamos para esto. Sin embargo, nos sorprendió el mail y nos llenó de emoción, orgullo y felicidad. Es el resultado del trabajo, la convicción y el apoyo incondicional de su familia”.

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