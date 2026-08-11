A sus 11 años, Tomás Ferrandiz Quiroz ha dejado de ser una mera promesa del deporte de combate sanjuanino para convertirse en una realidad indiscutible. Integrante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, con una disciplina de entrenamiento inusitada para su edad y un nivel de auto exigencia que asombra a sus entrenadores, el joven atleta lidera actualmente el ranking argentino tanto en Judo como en Jiu Jitsu, logro que acaba de abrirle las puertas a la representación nacional.
Tiene 11 años y va por un lugar en la Selección argentina de judo
Tomás Ferrandiz Quiroz fue convocado para entrenar en Buenos Aires pensando en la Selección nacional. Lidera el ranking nacional de judo y jiu jitsu.