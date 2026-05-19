Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro

Y siguió su discurso: "Es una forma de vida y me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Es mi hobby y mi trabajo, puedo vivir yo y mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé".

Guido también fue premiado por Buenas Noches Familia (El Trece) en la categoría Entretenimientos y por su labor en conducción masculina.

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2026

MARTÍN FIERRO DE ORO: GUIDO KACZKA

-Ficción: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).

-Periodístico: Opinión pública (El Nueve).

-Humorístico/Actualidad: Polémica en el bar (América).

-Deportivo: ACTC (TV Pública)

-Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).

-Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve).

-Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe).

-Interés General: LAM (América).

-Musical: La Peña de Morfi (Telefe).

-Magazine: Cortá por Lozano (Telefe).

-Cultural Educativo: Tierras ( Telefe).

-Entretenimientos: Buenas Noches Familia (El Trece).

-Big Show: Otro Día Perdido (El Trece).

-Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).

-Gastronomía: Ariel en su Salsa (Telefe).

-Viajes/Turismo: Por el mundo ( Telefe).

-Programa de Servicios: ADN Buena Salud (TV Pública) y Aire de Campo (TV Pública).

-Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui - MasterChef Celebrity (Telefe).

-Branded Content: Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)

-Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe).

-Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka - Buenas Noches Familia (El Trece).

-Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand - La Noche de Mirtha (El Trece).

-Labor Periodística Masculina: Rolando Graña - América Noticias y GPS (América).

-Cronista/Movilero: Alejandro Guatti- Intrusos (América)

-Panelista Femenina: Analía Franchín-A la Barbarossa (Telefe)

-Panelista Masculino: Luis Bremer - A la Tarde y Desayuno Americano (América).

-Mejor Actor: Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

-Mejor Actriz: Gimena Accardi - La voz ausente (El Trece)

-Revelación: Ian Lucas - MasterChef Celebrity (Telefe).

-Labor Humorística: Agústin Rada Aristarán - Otro día perdido (El Trece).

-Autor/Guionista: Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo - La voz ausente (El Trece).

-Director: Eduardo Pinto - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

-Director de No Ficción: Claudio Cuscuela - Otro Día Perdido (El Trece).

-Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV-La América)

-Producción Integral: La Voz Argentina