Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro

Y siguió su discurso: "Es una forma de vida y me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Es mi hobby y mi trabajo, puedo vivir yo y mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé".
Guido también fue premiado por Buenas Noches Familia (El Trece) en la categoría Entretenimientos y por su labor en conducción masculina.
Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2026
MARTÍN FIERRO DE ORO: GUIDO KACZKA
-Ficción: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).
-Periodístico: Opinión pública (El Nueve).
-Humorístico/Actualidad: Polémica en el bar (América).
-Deportivo: ACTC (TV Pública)
-Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).
-Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve).
-Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe).
-Interés General: LAM (América).
-Musical: La Peña de Morfi (Telefe).
-Magazine: Cortá por Lozano (Telefe).
-Cultural Educativo: Tierras ( Telefe).
-Entretenimientos: Buenas Noches Familia (El Trece).
-Big Show: Otro Día Perdido (El Trece).
-Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).
-Gastronomía: Ariel en su Salsa (Telefe).
-Viajes/Turismo: Por el mundo ( Telefe).
-Programa de Servicios: ADN Buena Salud (TV Pública) y Aire de Campo (TV Pública).
-Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui - MasterChef Celebrity (Telefe).
-Branded Content: Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)
-Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe).
-Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka - Buenas Noches Familia (El Trece).
-Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand - La Noche de Mirtha (El Trece).
-Labor Periodística Masculina: Rolando Graña - América Noticias y GPS (América).
-Cronista/Movilero: Alejandro Guatti- Intrusos (América)
-Panelista Femenina: Analía Franchín-A la Barbarossa (Telefe)
-Panelista Masculino: Luis Bremer - A la Tarde y Desayuno Americano (América).
-Mejor Actor: Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
-Mejor Actriz: Gimena Accardi - La voz ausente (El Trece)
-Revelación: Ian Lucas - MasterChef Celebrity (Telefe).
-Labor Humorística: Agústin Rada Aristarán - Otro día perdido (El Trece).
-Autor/Guionista: Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo - La voz ausente (El Trece).
-Director: Eduardo Pinto - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
-Director de No Ficción: Claudio Cuscuela - Otro Día Perdido (El Trece).
-Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV-La América)
-Producción Integral: La Voz Argentina