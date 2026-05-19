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Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro

"Es una forma de vida y me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo", dijo emocionado el conductor.

Guido Kaczka fue el gran ganador de la noche de los Premios Martín Fierro, al quedarse con el oro, un reconocimiento que muchos consideraron más que merecido por su incansable trabajo al frente de la televisión y por haberse convertido, con el paso de los años, en una de las caras más fuertes del entretenimiento familiar.

Durante la previa de la ceremonia mucho se había hablado sobre el tema y las especulaciones no dejaron de crecer entre el público y los propios protagonistas de la televisión. Su nombre sonaba con fuerza desde hacía días y, finalmente, cuando llegó el momento de abrir el sobre, las sospechas terminaron confirmándose frente a todos los presentes

"Muchísimas gracias. La tele es mi vida, encontré una forma de vida en la tele desde muy chiquito. Me quieren mucho y lo siento. Lo sentí esta noche y lo sentí siempre", expresó entre lágrimas.

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Y siguió su discurso: "Es una forma de vida y me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Es mi hobby y mi trabajo, puedo vivir yo y mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé".

Guido también fue premiado por Buenas Noches Familia (El Trece) en la categoría Entretenimientos y por su labor en conducción masculina.

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2026

MARTÍN FIERRO DE ORO: GUIDO KACZKA

-Ficción: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).

-Periodístico: Opinión pública (El Nueve).

-Humorístico/Actualidad: Polémica en el bar (América).

-Deportivo: ACTC (TV Pública)

-Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).

-Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve).

-Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe).

-Interés General: LAM (América).

-Musical: La Peña de Morfi (Telefe).

-Magazine: Cortá por Lozano (Telefe).

-Cultural Educativo: Tierras ( Telefe).

-Entretenimientos: Buenas Noches Familia (El Trece).

-Big Show: Otro Día Perdido (El Trece).

-Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).

-Gastronomía: Ariel en su Salsa (Telefe).

-Viajes/Turismo: Por el mundo ( Telefe).

-Programa de Servicios: ADN Buena Salud (TV Pública) y Aire de Campo (TV Pública).

-Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui - MasterChef Celebrity (Telefe).

-Branded Content: Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)

-Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe).

-Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka - Buenas Noches Familia (El Trece).

-Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand - La Noche de Mirtha (El Trece).

-Labor Periodística Masculina: Rolando Graña - América Noticias y GPS (América).

-Cronista/Movilero: Alejandro Guatti- Intrusos (América)

-Panelista Femenina: Analía Franchín-A la Barbarossa (Telefe)

-Panelista Masculino: Luis Bremer - A la Tarde y Desayuno Americano (América).

-Mejor Actor: Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

-Mejor Actriz: Gimena Accardi - La voz ausente (El Trece)

-Revelación: Ian Lucas - MasterChef Celebrity (Telefe).

-Labor Humorística: Agústin Rada Aristarán - Otro día perdido (El Trece).

-Autor/Guionista: Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo - La voz ausente (El Trece).

-Director: Eduardo Pinto - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

-Director de No Ficción: Claudio Cuscuela - Otro Día Perdido (El Trece).

-Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV-La América)

-Producción Integral: La Voz Argentina

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