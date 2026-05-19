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Emotivo homenaje a América TV en los premios Martín Fierro

El canal cumple 60 años y en la gala de premiación celebraron con un momento más que conmovedor.

La gala de los Premios Martín Fierro 2026 tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando se celebraron los 60 años de América TV, un canal que marcó la historia de la televisión argentina.

"Ahora es un momento muy emotivo porque un canal muy importante para esta industria está cumpliendo 60 años. Fue mi casa durante 10 años y lo llevo en mi corazón, forma parte de la historia grande de la televisión argentina. Hoy le estamos festejando entre todos los 60 años a nuestro amado América Televisión", presentó el conductor de la gala, Santiago del Moro.

Tras sus palabras, se proyectó un compilado con imágenes de los programas más recordados y de las figuras que pasaron por la señal, y generó aplausos y nostalgia entre los presentes.

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Al finalizar el video, Daniel Vila subió al escenario y agradeció el reconocimiento: "Quiero agradecerle a Luis Ventura y a todas las autoridades de APTRA por este reconocimiento, maravilloso reconocimiento para América. Lo recibo en nombre de todo el directorio". Con emoción, agregó: "Creo que casi todas las grandes figuras de la televisión pasaron por ahí. Esto no fue casualidad".

El empresario también destacó el rol del canal en la construcción de la televisión en vivo y en la formación de profesionales: "América hace muchos años tomó la decisión de hacer vivo y eso hizo que se forjaran esta cantidad de artistas, periodistas, conductores, técnicos, camarógrafos, sonidistas, productores. Fue una gran escuela para la televisión argentina. Hoy parece fácil, pero hace muchos años era un poco más difícil".

Por último, Vila cerró con una reflexión sobre el compromiso periodístico de la señal: "Y en América básicamente lo que hemos hecho toda la vida es periodismo. Periodismo del espectáculo, periodismo de la política, periodismo del deporte, siempre hemos hecho periodismo. Y hoy no dejamos de hacerlo. Hoy en un momento en donde la sociedad está crispada, en donde la sociedad está enojada y no le faltan motivos, también hacemos periodismo. Y yo me llamo a la reflexión: hay que seguir haciendo periodismo, los agravios hay que contestarlos con información. A las descalificaciones hay que contestarlas con datos y a la violencia hay que contestarla con periodismo".

FUENTE: Primicias YA

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