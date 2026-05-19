Emotivo homenaje a América TV en los premios Martín Fierro

Al finalizar el video, Daniel Vila subió al escenario y agradeció el reconocimiento: "Quiero agradecerle a Luis Ventura y a todas las autoridades de APTRA por este reconocimiento, maravilloso reconocimiento para América. Lo recibo en nombre de todo el directorio". Con emoción, agregó: "Creo que casi todas las grandes figuras de la televisión pasaron por ahí. Esto no fue casualidad".

El empresario también destacó el rol del canal en la construcción de la televisión en vivo y en la formación de profesionales: "América hace muchos años tomó la decisión de hacer vivo y eso hizo que se forjaran esta cantidad de artistas, periodistas, conductores, técnicos, camarógrafos, sonidistas, productores. Fue una gran escuela para la televisión argentina. Hoy parece fácil, pero hace muchos años era un poco más difícil".

Por último, Vila cerró con una reflexión sobre el compromiso periodístico de la señal: "Y en América básicamente lo que hemos hecho toda la vida es periodismo. Periodismo del espectáculo, periodismo de la política, periodismo del deporte, siempre hemos hecho periodismo. Y hoy no dejamos de hacerlo. Hoy en un momento en donde la sociedad está crispada, en donde la sociedad está enojada y no le faltan motivos, también hacemos periodismo. Y yo me llamo a la reflexión: hay que seguir haciendo periodismo, los agravios hay que contestarlos con información. A las descalificaciones hay que contestarlas con datos y a la violencia hay que contestarla con periodismo".