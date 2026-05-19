El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello homologó el reciente acuerdo paritario de La Bancaria. Con esta nueva actualización para el mes de abril, el gremio logró que el salario mínimo inicial de los trabajadores del sector supere ampliamente los dos millones de pesos mensuales.
Bancarios: homologaron el sueldo mínimo en $2.319.195
La Bancaria acordó un aumento que eleva el salario mínimo por encima de los 2.3 millones de pesos. Además, garantizó un bono por el Día del Bancario.