Bancarios: homologaron el sueldo mínimo en $2.319.195

Por otra parte, el documento precisó el piso monetario para el tradicional bono que se abona por el Día del Bancario. Este beneficio emblemático arrancará en los $2.067.482,29 y quedará sujeto a futuras correcciones en caso de que la inflación supere los incrementos pactados.

Para cerrar, el gremio confirmó que la negociación no está cerrada y que en la segunda quincena de junio retomarán formalmente la mesa de reuniones paritarias con las cámaras empresariales para definir los nuevos esquemas salariales del período siguiente.