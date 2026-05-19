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El otoño se hace sentir en San Juan: la mínima rozó los 2°C en una mañana helada

Tras un arranque de martes muy frío, se espera que el cielo despejado y el sol ayuden a que la temperatura máxima alcance los 17°C en la provincia.

El frío otoñal se consolidó con fuerza en San Juan este martes 19 de mayo. Los sanjuaninos sintieron el impacto de las bajas temperaturas desde las primeras horas del día, en una jornada marcada por un marcado descenso térmico que obligó a salir a la calle con abrigo pesado.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima perforó el termómetro posicionándose en apenas 2°C. Con el correr de la mañana, la temperatura comenzó a ascender paulatinamente, registrando 8.2°C con una humedad del 59%, viento en calma y el cielo completamente despejado, condiciones que favorecieron la presencia de heladas matutinas en varios puntos de la provincia.

Para el resto de la jornada se espera que las condiciones climáticas sigan siendo estables. Gracias a la plena presencia del sol, que asomó a las 08:17 y se ocultará a las 18:43 horas, se prevé una tarde agradable con una temperatura máxima que escalará hasta los 17°C.

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De cara a los próximos días del resto de la semana, el pronóstico oficial anticipa la continuidad de mañanas muy frías y tardes templadas, consolidando el panorama clásico de esta época del año en la región.

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