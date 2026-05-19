El frío otoñal se consolidó con fuerza en San Juan este martes 19 de mayo. Los sanjuaninos sintieron el impacto de las bajas temperaturas desde las primeras horas del día, en una jornada marcada por un marcado descenso térmico que obligó a salir a la calle con abrigo pesado.
El otoño se hace sentir en San Juan: la mínima rozó los 2°C en una mañana helada
Tras un arranque de martes muy frío, se espera que el cielo despejado y el sol ayuden a que la temperatura máxima alcance los 17°C en la provincia.