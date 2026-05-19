El otoño se hace sentir en San Juan: la mínima rozó los 2°C en una mañana helada

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima perforó el termómetro posicionándose en apenas 2°C. Con el correr de la mañana, la temperatura comenzó a ascender paulatinamente, registrando 8.2°C con una humedad del 59%, viento en calma y el cielo completamente despejado, condiciones que favorecieron la presencia de heladas matutinas en varios puntos de la provincia.

Para el resto de la jornada se espera que las condiciones climáticas sigan siendo estables. Gracias a la plena presencia del sol, que asomó a las 08:17 y se ocultará a las 18:43 horas, se prevé una tarde agradable con una temperatura máxima que escalará hasta los 17°C.