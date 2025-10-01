"
Tentativa de femicidio: prisión preventiva extendida para Nestor Olmedo

El joven de 22 años seguirá detenido tres meses más tras el brutal ataque a su ex pareja. La querella pidió sumar agravantes por ensañamiento y alevosía.

El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi resolvió este viernes extender por tres meses la prisión preventiva de Néstor Mathías Olmedo (22), acusado de tentativa de femicidio contra su exnovia. La medida se tomó a pedido de la fiscalía y la querella, ante el inminente vencimiento del plazo original, previsto para el próximo 10 de octubre.

Durante la audiencia, la abogada querellante Ana Valentina Sánchez Salmuni solicitó que se agrave la imputación incorporando los delitos de ensañamiento y alevosía. “Olmedo actuó con un solo propósito: quitarle la vida a esta chica. La golpeó constantemente, deteniéndose solo para que no perdiera el conocimiento. Buscó siempre hacerla sufrir. Fue un ataque dirigido”, sostuvo.

El fiscal de la UFI CAVIG, Atilio Yanardi, también señaló que los nuevos testimonios complican al imputado: “Era posesivo en todo momento con su pareja. Tenía un control total sobre su vestimenta, sobre si usaba ropa corta o larga, incluso sobre si se maquillaba”.

En contraste, el defensor oficial Lucas Quiroga pidió la libertad de Olmedo y planteó que no existió intención de matar: “Él tuvo el tiempo para consumarlo y pudo no salir a golpear la puerta de los vecinos, pero lo hizo. En todo caso, sería un delito de lesiones u exceso en la legítima defensa”.

Finalmente, el juez Fernández Caussi hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella de prorrogar la prisión preventiva, pero rechazó sumar los agravantes en esta instancia procesal. Según explicó, esos puntos podrán discutirse en la etapa previa al juicio.

De esta manera, Olmedo continuará detenido en el Penal de Chimbas mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

El hecho

El caso se remonta a la madrugada del 8 de enero de 2025, cuando un episodio de extrema violencia de género sacudió a Chimbas. Cerca de las 03:10, la Policía acudió a una vivienda en Villa El Salvador tras un llamado de emergencia. Al ingresar, encontraron a una joven de 19 años desnuda, cubierta de sangre y siendo atacada por su pareja.

La víctima fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano, heridas en el cuero cabelludo y rostro, además de múltiples lesiones en el cuerpo.

Desde entonces, Olmedo permanece tras las rejas, imputado por tentativa de femicidio, a la espera de que la Justicia defina si el caso llega a juicio.

