Tentativa de femicidio: prisión preventiva extendida para Nestor Olmedo

En contraste, el defensor oficial Lucas Quiroga pidió la libertad de Olmedo y planteó que no existió intención de matar: “Él tuvo el tiempo para consumarlo y pudo no salir a golpear la puerta de los vecinos, pero lo hizo. En todo caso, sería un delito de lesiones u exceso en la legítima defensa”.

Finalmente, el juez Fernández Caussi hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella de prorrogar la prisión preventiva, pero rechazó sumar los agravantes en esta instancia procesal. Según explicó, esos puntos podrán discutirse en la etapa previa al juicio.

De esta manera, Olmedo continuará detenido en el Penal de Chimbas mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

El hecho

El caso se remonta a la madrugada del 8 de enero de 2025, cuando un episodio de extrema violencia de género sacudió a Chimbas. Cerca de las 03:10, la Policía acudió a una vivienda en Villa El Salvador tras un llamado de emergencia. Al ingresar, encontraron a una joven de 19 años desnuda, cubierta de sangre y siendo atacada por su pareja.

La víctima fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano, heridas en el cuero cabelludo y rostro, además de múltiples lesiones en el cuerpo.

Desde entonces, Olmedo permanece tras las rejas, imputado por tentativa de femicidio, a la espera de que la Justicia defina si el caso llega a juicio.