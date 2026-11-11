Condenaron a los cuatro acusados por los 64 kilos de cocaína ocultos entre bananas

El caso se originó el 16 de enero de 2026, cuando un camión que transportaba bananas desde la zona de Orán, en Salta, llegó a San Juan. La mercadería tenía como destino Mendoza, pero un inconveniente con la documentación en el control fitosanitario impidió que continuara el recorrido. El conductor regresó entonces a la provincia para buscar un lugar donde realizar el trasbordo de la carga.

La primera descarga se hizo en un depósito de calle Calvento, en Villa Krause. Allí se realizó una inspección con un perro rastreador, pero no se detectaron elementos sospechosos. Luego, parte de las bananas fue trasladada al Mercado Concentrador de Rawson.

Fue en ese lugar donde un paquete despertó sospechas. El camionero lo había dejado en la cabina de otro vehículo y le indicó al conductor que alguien lo recibiría en Mendoza, sin explicarle qué contenía. El chofer alertó a su empleador y dieron aviso a la Policía. Al revisar el envoltorio, encontraron los primeros ladrillos de cocaína.

A partir de ese hallazgo, uno de los estibadores entregó otro paquete que, según declaró, había recibido del transportista para guardarlo. Los allanamientos posteriores en viviendas de trabajadores permitieron encontrar más envoltorios hasta completar los 64 kilos de droga.

La investigación también alcanzó a los dos changarines sanjuaninos por su presunta participación en las tareas de estiba y el manejo de los paquetes. Entre los antecedentes del caso, Roberto Castro había sido condenado en Mendoza en 2018 a seis años de prisión por transportar 784 kilos de marihuana. Recuperó la libertad en 2022.

El cargamento incautado en Rawson quedó entre los procedimientos de mayor volumen de cocaína registrados en San Juan. Uno de los operativos que lo superó fue el realizado en septiembre de 2023 en El Encón, departamento 25 de Mayo, cuando Gendarmería secuestró poco más de 76 kilos.