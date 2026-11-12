La provincia de San Juan transita un marcado incremento de las temperaturas este jueves 12 de noviembre, consolidando una jornada de calor intenso en todo el territorio. De acuerdo con la actualización oficial emitida a las 06:14 por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista es de 17°C, mientras que la máxima escalará hasta los 38°C.
El calor se intensifica en San Juan y la máxima trepará hasta los 38°C
El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico oficial para este jueves 12 de noviembre en la provincia de San Juan.