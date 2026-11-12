El calor se intensifica en San Juan y la máxima trepará hasta los 38°C

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mostró ligeramente nublado con una temperatura de 19.7°C a las 06:00, humedad del 46% y una visibilidad normal de 15 kilómetros. El viento se mantuvo leve desde el sector Oeste a 4 km/h, sin fenómenos climáticos adversos ni probabilidad de lluvias a lo largo del día.

Con el avance de la tarde, el ambiente se tornará agobiante con brisas leves del sector Noreste. Frente a las altas temperaturas anunciadas, se recomienda a la población mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 17:00, y extremar los cuidados en niños y adultos mayores.