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El calor se intensifica en San Juan y la máxima trepará hasta los 38°C

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico oficial para este jueves 12 de noviembre en la provincia de San Juan.

La provincia de San Juan transita un marcado incremento de las temperaturas este jueves 12 de noviembre, consolidando una jornada de calor intenso en todo el territorio. De acuerdo con la actualización oficial emitida a las 06:14 por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista es de 17°C, mientras que la máxima escalará hasta los 38°C.

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mostró ligeramente nublado con una temperatura de 19.7°C a las 06:00, humedad del 46% y una visibilidad normal de 15 kilómetros. El viento se mantuvo leve desde el sector Oeste a 4 km/h, sin fenómenos climáticos adversos ni probabilidad de lluvias a lo largo del día.

Con el avance de la tarde, el ambiente se tornará agobiante con brisas leves del sector Noreste. Frente a las altas temperaturas anunciadas, se recomienda a la población mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 17:00, y extremar los cuidados en niños y adultos mayores.

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