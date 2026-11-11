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Ingreso a Enfermería 2027: días y horarios para completar un trámite obligatorio

Quienes realizan el curso de ingreso a la Licenciatura en Enfermería 2027 deberán presentarse en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud con el DNI físico. La atención se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre.

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de San Juan deberán cumplir con una ratificación presencial obligatoria para quedar habilitados a rendir el examen de ingreso 2027. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud organizó la atención según la terminación del DNI y estableció dos turnos diarios.

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), estableció una ratificación presencial obligatoria para quienes realizan el Curso de Ingreso a la Licenciatura en Enfermería 2027. El trámite es indispensable para quedar habilitados a rendir el examen de ingreso.

La convocatoria se desarrolla entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre en la sede de la EUCS. Para organizar la atención, las autoridades establecieron un cronograma de acuerdo con la terminación del DNI.

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Este miércoles 11 deben presentarse quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5. El jueves 12 será el turno de los DNI finalizados en 6 y 7, mientras que el viernes 13 deberán concurrir los aspirantes cuyos documentos terminen en 8 y 9.

La atención se realiza en dos franjas horarias: de 9 a 13 y de 15 a 19. Cada estudiante deberá asistir personalmente y llevar el DNI físico. Sin esta ratificación, no podrá quedar habilitado para rendir el examen.

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