Ingreso a Enfermería 2027: días y horarios para completar un trámite obligatorio

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), estableció una ratificación presencial obligatoria para quienes realizan el Curso de Ingreso a la Licenciatura en Enfermería 2027. El trámite es indispensable para quedar habilitados a rendir el examen de ingreso.

La convocatoria se desarrolla entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre en la sede de la EUCS. Para organizar la atención, las autoridades establecieron un cronograma de acuerdo con la terminación del DNI.