Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de San Juan deberán cumplir con una ratificación presencial obligatoria para quedar habilitados a rendir el examen de ingreso 2027. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud organizó la atención según la terminación del DNI y estableció dos turnos diarios.
Ingreso a Enfermería 2027: días y horarios para completar un trámite obligatorio
Quienes realizan el curso de ingreso a la Licenciatura en Enfermería 2027 deberán presentarse en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud con el DNI físico. La atención se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre.