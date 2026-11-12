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El INDEC difunde hoy la inflación de octubre y estiman que rondará el 2%

Las estimaciones de las consultoras privadas ubican la suba mensual entre el 1,8% y el 2%, en un contexto de resistencia a la baja impulsado por tarifas y estacionales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá esta tarde el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. En la previa de la publicación, los informes de las principales consultoras privadas coinciden en situar la variación mensual entre el 1,8% y el 2%, reflejando una etapa en la que el proceso de desaceleración muestra señales de resistencia.

Entre las proyecciones privadas, Max Capital, Equilibra y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman un avance del 1,8%, mientras que Fundación Capital ubicó su cálculo en el 1,9%. Desde esta última entidad señalaron que la inflación mantiene una velocidad promedio del 1,9% mensual desde mayo —tras haber promediado un 2,9% en el primer cuatrimestre—, sostenida principalmente por los precios regulados (2,3%) y los estacionales (2,5%), como las verduras y los primeros ajustes turísticos.

Como antecedente inmediato, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires registró un 1,9% en octubre, una décima por encima de septiembre, acumulando un 26,1% en lo que va de 2026 y un 32,5% interanual. No obstante, desde la consultora Outlier aclararon que la canasta porteña tiene una mayor ponderación en servicios y pasajes aéreos que la medición nacional, donde los alimentos poseen un peso superior.

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De cara al cierre del año, los analistas no anticipan caídas bruscas en el ritmo de los precios. Para noviembre y diciembre, el REM proyecta variaciones del 1,7% y 1,8% para cerrar el 2026 con una inflación acumulada del 30,4%. En tanto, Fundación Capital estima un 1,8% en noviembre y un 2,1% en diciembre, alertando sobre la incidencia estacional de la carne y los ajustes ya pautados en tarifas de electricidad (3,6%), gas y agua (2,3%), medicina prepaga y telecomunicaciones.

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