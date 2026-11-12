El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá esta tarde el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. En la previa de la publicación, los informes de las principales consultoras privadas coinciden en situar la variación mensual entre el 1,8% y el 2%, reflejando una etapa en la que el proceso de desaceleración muestra señales de resistencia.
El INDEC difunde hoy la inflación de octubre y estiman que rondará el 2%
Las estimaciones de las consultoras privadas ubican la suba mensual entre el 1,8% y el 2%, en un contexto de resistencia a la baja impulsado por tarifas y estacionales.