El INDEC difunde hoy la inflación de octubre y estiman que rondará el 2%

Entre las proyecciones privadas, Max Capital, Equilibra y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman un avance del 1,8%, mientras que Fundación Capital ubicó su cálculo en el 1,9%. Desde esta última entidad señalaron que la inflación mantiene una velocidad promedio del 1,9% mensual desde mayo —tras haber promediado un 2,9% en el primer cuatrimestre—, sostenida principalmente por los precios regulados (2,3%) y los estacionales (2,5%), como las verduras y los primeros ajustes turísticos.

Como antecedente inmediato, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires registró un 1,9% en octubre, una décima por encima de septiembre, acumulando un 26,1% en lo que va de 2026 y un 32,5% interanual. No obstante, desde la consultora Outlier aclararon que la canasta porteña tiene una mayor ponderación en servicios y pasajes aéreos que la medición nacional, donde los alimentos poseen un peso superior.