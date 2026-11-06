Dos hombres fueron condenados a prisión efectiva por golpear y asaltar a un chofer de una aplicación de transporte en Capital. El ataque ocurrió el 18 de octubre de 2026, cerca de las 23.30, cuando el conductor llegó a un domicilio para buscar a un pasajero y fue abordado por los delincuentes.
Dos delincuentes irán al penal por atacar a un chofer de DiDi
Dos hombres fueron condenados por el asalto a un chofer de una aplicación en Capital. Uno recibió 3 años y 10 meses de prisión y el otro, declarado reincidente, 9 años y 6 meses.