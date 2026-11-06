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Dos delincuentes irán al penal por atacar a un chofer de DiDi

Dos hombres fueron condenados por el asalto a un chofer de una aplicación en Capital. Uno recibió 3 años y 10 meses de prisión y el otro, declarado reincidente, 9 años y 6 meses.

Dos hombres fueron condenados a prisión efectiva por golpear y asaltar a un chofer de una aplicación de transporte en Capital. El ataque ocurrió el 18 de octubre de 2026, cerca de las 23.30, cuando el conductor llegó a un domicilio para buscar a un pasajero y fue abordado por los delincuentes.

Las penas se resolvieron mediante un juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad. Uno de los imputados recibió 3 años y 10 meses de cárcel, mientras que el otro fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión y declarado reincidente.

El episodio comenzó cuando el chofer recibió una solicitud de viaje a través de la aplicación, con destino a una vivienda de Capital. Al llegar, uno de los involucrados intentó quitarle el teléfono celular mediante el uso de la fuerza.

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El conductor se resistió y, durante el forcejeo, otras dos personas se sumaron a la agresión. Los atacantes lograron sustraerle una riñonera que contenía documentación personal y tarjetas bancarias.

Después del asalto, los involucrados escaparon del lugar.

La investigación permitió avanzar contra dos de los participantes. A través de un acuerdo de juicio abreviado, se establecieron las siguientes penas: Uno de los imputados a 3 años y 10 meses de prisión efectiva. El segundo imputado a 9 años y 6 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia.

La causa estuvo a cargo del equipo fiscal de la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad, integrado por los doctores Cristian Catalano y Carlos Yanzón, y las doctoras Florencia Caillet, Carla Savall, Mariana Otiñano, Andrea Gómez y Milagros Pelayes.

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