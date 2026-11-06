Dos delincuentes irán al penal por atacar a un chofer de DiDi

El conductor se resistió y, durante el forcejeo, otras dos personas se sumaron a la agresión. Los atacantes lograron sustraerle una riñonera que contenía documentación personal y tarjetas bancarias.

Después del asalto, los involucrados escaparon del lugar.

La investigación permitió avanzar contra dos de los participantes. A través de un acuerdo de juicio abreviado, se establecieron las siguientes penas: Uno de los imputados a 3 años y 10 meses de prisión efectiva. El segundo imputado a 9 años y 6 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia.

La causa estuvo a cargo del equipo fiscal de la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad, integrado por los doctores Cristian Catalano y Carlos Yanzón, y las doctoras Florencia Caillet, Carla Savall, Mariana Otiñano, Andrea Gómez y Milagros Pelayes.