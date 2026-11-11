Condenaron a la mujer que robó ropa con su hija y se fugó de una Comisaría

La encargada advirtió el faltante y revisó las cámaras de seguridad, donde quedó registrada la maniobra. Con la intervención del propietario y testigos, madre e hija fueron identificadas y aprehendidas a pocos metros por efectivos policiales que estaban de consigna en la zona.

El caso ingresó al Procedimiento Especial de Flagrancia y también intervino el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación por la participación de la adolescente.

Pero el episodio tuvo otro capítulo después de la detención. Díaz Casivar quedó alojada en los calabozos de la Comisaría 3ª y, durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, alrededor de las 3, logró escapar de la dependencia. Tras varias horas de búsqueda, fue localizada en el barrio Belgrano, en Rawson, y quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

La fuga abrió una investigación para determinar cómo consiguió salir de los calabozos y establecer si hubo responsabilidades del personal policial que estaba de guardia.

Finalmente, la causa por el intento de hurto concluyó con una condena de tres meses de prisión efectiva. La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Milagros Verón.