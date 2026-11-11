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Condenaron a la mujer que robó ropa con su hija y se fugó de una Comisaría

Marcela Alejandra Díaz Casivar recibió tres meses de prisión efectiva por un hurto en grado de tentativa junto a su hija de 15 años. Tras ser detenida, había escapado de los calabozos de la Comisaría 3ª y fue recapturada en Rawson.

La mujer que protagonizó un intento de robo de ropa junto a su hija de 15 años y luego escapó de los calabozos de la Comisaría 3ª fue condenada a tres meses de prisión efectiva. Se trata de Marcela Alejandra Díaz Casivar, quien recibió la pena mediante un acuerdo de juicio abreviado. La resolución también declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 4 de noviembre, cerca de las 13.20, en el local de indumentaria Influencer Store. Según la investigación, la adolescente ingresó primero al comercio y simuló estar interesada en comprar ropa. Eligió un top de $20.000, consultó el precio y lo retiró de la exhibición.

Mientras la empleada la atendía, ingresó su madre y se dirigió hacia el fondo del negocio para distraerla. En ese momento, la menor habría ocultado la prenda entre sus pertenencias y salió sin pagarla.

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La encargada advirtió el faltante y revisó las cámaras de seguridad, donde quedó registrada la maniobra. Con la intervención del propietario y testigos, madre e hija fueron identificadas y aprehendidas a pocos metros por efectivos policiales que estaban de consigna en la zona.

El caso ingresó al Procedimiento Especial de Flagrancia y también intervino el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación por la participación de la adolescente.

Pero el episodio tuvo otro capítulo después de la detención. Díaz Casivar quedó alojada en los calabozos de la Comisaría 3ª y, durante la madrugada del jueves 5 de noviembre, alrededor de las 3, logró escapar de la dependencia. Tras varias horas de búsqueda, fue localizada en el barrio Belgrano, en Rawson, y quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

La fuga abrió una investigación para determinar cómo consiguió salir de los calabozos y establecer si hubo responsabilidades del personal policial que estaba de guardia.

Finalmente, la causa por el intento de hurto concluyó con una condena de tres meses de prisión efectiva. La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Milagros Verón.

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