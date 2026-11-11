La mujer que protagonizó un intento de robo de ropa junto a su hija de 15 años y luego escapó de los calabozos de la Comisaría 3ª fue condenada a tres meses de prisión efectiva. Se trata de Marcela Alejandra Díaz Casivar, quien recibió la pena mediante un acuerdo de juicio abreviado. La resolución también declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.
Condenaron a la mujer que robó ropa con su hija y se fugó de una Comisaría
Marcela Alejandra Díaz Casivar recibió tres meses de prisión efectiva por un hurto en grado de tentativa junto a su hija de 15 años. Tras ser detenida, había escapado de los calabozos de la Comisaría 3ª y fue recapturada en Rawson.