Llegó alcoholizado y agredió a su familia: probation y exclusión del hogar

El hecho ocurrió en la madrugada del 23 de enero de 2026. El imputado fue acusado por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y la Justicia resolvió suspender el juicio a prueba por un año, con exclusión inmediata del hogar.

Un episodio de violencia intrafamiliar registrado en la madrugada del 23 de enero de 2026 en el departamento Santa Lucía derivó en la aprehensión de un hombre de apellido Guevara, imputado por lesiones leves en contexto de violencia familiar, y en la posterior suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Dr. Carlos Rodríguez y se inició a partir de una denuncia radicada tras un violento ataque ocurrido alrededor de las 00:05 horas, en una vivienda ubicada en calle Cordillera de los Andes N.° 2511.

De acuerdo a lo incorporado en el expediente judicial, la denunciante se encontraba junto a su hija de 17 años preparando un festejo familiar cuando el imputado llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol. Según el relato, la situación se tornó tensa cuando el hombre comenzó a increpar a la adolescente con reproches vinculados a su vida personal.

La violencia escaló rápidamente. En la cocina, el acusado cerró de manera violenta la puerta de la heladera sobre la mano izquierda de la mujer, provocándole una lesión por aplastamiento. Luego, en el comedor, empujó a la joven contra una mesa, lo que ocasionó que cayera sobre varias sillas y sufriera golpes en la espalda y en el brazo izquierdo.

Siempre según la denuncia, cuando la menor intentó reincorporarse, Guevara la arrojó nuevamente al suelo, la sujetó del cabello y la golpeó en el rostro y en la nuca, agravando su estado físico y emocional.

Ante el estado de shock de su hija, la madre decidió abandonar la vivienda y pedir auxilio. En la vía pública, ambas se encontraron con efectivos de la Unidad D-02, que realizaban tareas de prevención. Tras ser informados de lo ocurrido, los policías regresaron al domicilio y procedieron a la aprehensión del agresor, con intervención del Ayudante Fiscal de turno.

Como resolución judicial, se otorgó la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, imponiendo al imputado una reparación simbólica de $10.000 y una donación de $50.000 en leche destinada a la fundación FUNDAME, además de la exclusión inmediata del hogar familiar.

La denunciante solicitó medidas de protección, entre ellas la prohibición de acercamiento, mientras que la UFI interviniente quedó a cargo del control del cumplimiento de las condiciones impuestas.

