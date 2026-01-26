Luego del temporal de lluvias que se desató el pasado viernes 23 de enero, el Gobierno Provincial confirmó que la situación tiende a normalizarse. Si bien se brindó asistencia técnica y alimentaria durante el pico de la tormenta, actualmente no se han recibido nuevos requerimientos de emergencia, aunque el seguimiento continúa en las zonas más afectadas.
Rivadavia, Zonda, Jáchal y Caucete: los departamentos asistidos tras el temporal
Aunque el panorama se encuentra bajo control y no hay nuevos pedidos de ayuda, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano mantiene el monitoreo tras asistir a familias de diversos puntos de la provincia.