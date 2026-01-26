"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rivadavia

Rivadavia, Zonda, Jáchal y Caucete: los departamentos asistidos tras el temporal

Aunque el panorama se encuentra bajo control y no hay nuevos pedidos de ayuda, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano mantiene el monitoreo tras asistir a familias de diversos puntos de la provincia.

Luego del temporal de lluvias que se desató el pasado viernes 23 de enero, el Gobierno Provincial confirmó que la situación tiende a normalizarse. Si bien se brindó asistencia técnica y alimentaria durante el pico de la tormenta, actualmente no se han recibido nuevos requerimientos de emergencia, aunque el seguimiento continúa en las zonas más afectadas.

Relevamiento por departamentos

El operativo de asistencia se desplegó con intensidad en distintos puntos del territorio sanjuanino, destacándose las siguientes intervenciones:

  • Rivadavia: Se asistió a 35 familias del asentamiento Medalla Milagrosa y a 11 de La Morón Vieja. Además, en Callejón Atencio y La Quebrada, se evacuó preventivamente a 26 personas.

  • Zonda: Fue uno de los departamentos con mayor demanda, donde se brindó auxilio a 50 familias por emergencias y otras 5 se autoevacuaron.

  • Jáchal: Se realizaron acciones puntuales en la localidad de Huaco.

  • Caucete, 25 de Mayo y Chimbas: Se intervino ante casos específicos reportados durante el sábado.

  • Sarmiento y Pocito: Durante la noche del domingo se realizaron relevamientos ante nuevas precipitaciones, pero no fue necesaria la asistencia directa.

Afortunadamente, durante el domingo todas las personas que habían sido evacuadas pudieron regresar a sus hogares tras confirmarse que las viviendas se encontraban en condiciones seguras.

Te puede interesar...

Monitoreo preventivo y protocolos

Ante los pronósticos que anuncian probabilidades de lluvia para el resto de la semana, el Ministerio de Familia mantiene activos sus tres niveles de respuesta:

  • Operativos Preventivos: Relevamiento de zonas críticas antes de las alertas para mitigar riesgos.

  • Demanda Espontánea: Visitas y entrega de artículos básicos durante el suceso climático.

  • Seguimiento: Respuesta técnica y profesional post-tormenta para evaluar daños estructurales.

Las autoridades instan a la población a revisar preventivamente el estado de techos y paredes. Para realizar pedidos de asistencia, permanecen habilitadas las líneas de Emergencias: 2646289953 y 2644123258.

Temas

Te puede interesar