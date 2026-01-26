Rivadavia, Zonda, Jáchal y Caucete: los departamentos asistidos tras el temporal

Relevamiento por departamentos

El operativo de asistencia se desplegó con intensidad en distintos puntos del territorio sanjuanino, destacándose las siguientes intervenciones:

Rivadavia: Se asistió a 35 familias del asentamiento Medalla Milagrosa y a 11 de La Morón Vieja. Además, en Callejón Atencio y La Quebrada, se evacuó preventivamente a 26 personas.

Zonda: Fue uno de los departamentos con mayor demanda, donde se brindó auxilio a 50 familias por emergencias y otras 5 se autoevacuaron.

Jáchal: Se realizaron acciones puntuales en la localidad de Huaco.

Caucete, 25 de Mayo y Chimbas: Se intervino ante casos específicos reportados durante el sábado.

Sarmiento y Pocito: Durante la noche del domingo se realizaron relevamientos ante nuevas precipitaciones, pero no fue necesaria la asistencia directa.

Afortunadamente, durante el domingo todas las personas que habían sido evacuadas pudieron regresar a sus hogares tras confirmarse que las viviendas se encontraban en condiciones seguras.