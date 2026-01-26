"
Incendio de una casa y operativo policial: un acusado y cuatro demorados

Un rancho del Loteo Fiscal de Las Chacritas fue incendiado tras un ataque violento. Cinco hombres fueron detenidos y la Justicia investiga el hecho como un presunto ajuste de cuentas.

Un violento episodio se registró durante la mañana del lunes en el Loteo Fiscal de Las Chacritas, donde una vivienda precaria fue incendiada y la Justicia investiga el caso como un presunto incendio intencional, con características de ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió cerca de las 11:50, cuando personal de la Comisaría 31ª acudió al lugar tras un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre un incendio. Al arribar, los efectivos entrevistaron al damnificado, Santiago Díaz, de 24 años, quien relató que varios hombres armados llegaron hasta su domicilio, lo agredieron físicamente y luego prendieron fuego su vivienda, para finalmente darse a la fuga.

Con los datos aportados por la víctima y la descripción del vehículo utilizado por los atacantes, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona. Como resultado, los sospechosos fueron interceptados a pocas cuadras del lugar, en Villa Las Rosas, donde se procedió a la detención de cinco hombres, todos oriundos del departamento Santa Lucía.

Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron una navaja tipo militar, que quedó incorporada a la causa como elemento de interés para la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, tras las primeras medidas procesales, solo uno de los detenidos quedó vinculado directamente como autor material del incendio. Se trata de Rodrigo Carbajal. En tanto, los otros cuatro aprehendidos habrían estado presentes en el lugar del ataque, aunque no fueron señalados como quienes iniciaron el fuego.

Los cinco sospechosos permanecen alojados en la dependencia policial, mientras la Justicia avanza con las medidas para esclarecer el móvil del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En ese marco, testigos del hecho indicaron que el trasfondo del episodio estaría vinculado a un conflicto previo, ya que el propietario de la vivienda incendiada habría sustraído pertenencias a la hermana de uno de los involucrados, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

