Incendio de una casa y operativo policial: un acusado y cuatro demorados

Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron una navaja tipo militar, que quedó incorporada a la causa como elemento de interés para la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, tras las primeras medidas procesales, solo uno de los detenidos quedó vinculado directamente como autor material del incendio. Se trata de Rodrigo Carbajal. En tanto, los otros cuatro aprehendidos habrían estado presentes en el lugar del ataque, aunque no fueron señalados como quienes iniciaron el fuego.

Los cinco sospechosos permanecen alojados en la dependencia policial, mientras la Justicia avanza con las medidas para esclarecer el móvil del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En ese marco, testigos del hecho indicaron que el trasfondo del episodio estaría vinculado a un conflicto previo, ya que el propietario de la vivienda incendiada habría sustraído pertenencias a la hermana de uno de los involucrados, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.