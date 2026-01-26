Un violento episodio se registró durante la mañana del lunes en el Loteo Fiscal de Las Chacritas, donde una vivienda precaria fue incendiada y la Justicia investiga el caso como un presunto incendio intencional, con características de ajuste de cuentas.
Incendio de una casa y operativo policial: un acusado y cuatro demorados
Un rancho del Loteo Fiscal de Las Chacritas fue incendiado tras un ataque violento. Cinco hombres fueron detenidos y la Justicia investiga el hecho como un presunto ajuste de cuentas.