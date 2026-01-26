Albardón celebró su aniversario con una fiesta que reunió a 50 mil vecinos

Uno de los momentos destacados fue la apertura coreográfica titulada “Yo, Albardón (Soy mis calles, soy mi ruta)”, una puesta en escena protagonizada por artistas locales que recreó, a través de la música y el baile, las costumbres, la historia y la identidad del pueblo albardonero.

La fiesta también incluyó una Feria de Artesanos, patio gastronómico y puestos de comidas típicas, espacios que fueron ampliamente recorridos por las familias y permitieron acompañar a emprendedores y productores locales.

El entusiasmo del público se mantuvo durante toda la noche y se intensificó con la salida de Axel al escenario. Con canciones románticas y un contacto permanente con la gente, el artista selló un cierre que fue celebrado por miles de personas y coronó una nueva edición exitosa del festejo aniversario de Albardón.