Albardón volvió a vivir una noche histórica con la celebración de su aniversario, que convocó a unas 50.000 personas, según informaron desde el municipio. El evento se desarrolló en el Parque Latinoamericano y sus alrededores, que quedaron colmados por vecinos y visitantes desde varias horas antes del inicio de los espectáculos.
Albardón celebró su aniversario con una fiesta que reunió a 50 mil vecinos
El Parque Latinoamericano fue el epicentro de los festejos por el aniversario del departamento. Según el municipio, unas 50.000 personas participaron de la celebración, que tuvo como show central la presentación de Axel, ovacionado por el público.