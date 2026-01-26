"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Albardón

Albardón celebró su aniversario con una fiesta que reunió a 50 mil vecinos

El Parque Latinoamericano fue el epicentro de los festejos por el aniversario del departamento. Según el municipio, unas 50.000 personas participaron de la celebración, que tuvo como show central la presentación de Axel, ovacionado por el público.

Albardón volvió a vivir una noche histórica con la celebración de su aniversario, que convocó a unas 50.000 personas, según informaron desde el municipio. El evento se desarrolló en el Parque Latinoamericano y sus alrededores, que quedaron colmados por vecinos y visitantes desde varias horas antes del inicio de los espectáculos.

La propuesta artística se consolidó como una de las celebraciones culturales más importantes del departamento, con una grilla integrada por artistas locales, provinciales y nacionales. El cierre estuvo a cargo de Axel, quien brindó un show de más de una hora y se convirtió en el momento más ovacionado de la noche.

image

Además del cantante bonaerense, también subieron al escenario Omega, Pijama, Javier Acuña, Los Cantares del Alba, Los Heber, Negro Valdez y el tenor Ricardo Elizondo, ofreciendo un recorrido musical por distintos géneros y estilos.

Te puede interesar...

Uno de los momentos destacados fue la apertura coreográfica titulada “Yo, Albardón (Soy mis calles, soy mi ruta)”, una puesta en escena protagonizada por artistas locales que recreó, a través de la música y el baile, las costumbres, la historia y la identidad del pueblo albardonero.

image

La fiesta también incluyó una Feria de Artesanos, patio gastronómico y puestos de comidas típicas, espacios que fueron ampliamente recorridos por las familias y permitieron acompañar a emprendedores y productores locales.

image

El entusiasmo del público se mantuvo durante toda la noche y se intensificó con la salida de Axel al escenario. Con canciones románticas y un contacto permanente con la gente, el artista selló un cierre que fue celebrado por miles de personas y coronó una nueva edición exitosa del festejo aniversario de Albardón.

Temas

Te puede interesar