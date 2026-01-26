Vuelta a San Juan 2026: Mauricio Domínguez ganó la Etapa 3 en Pocito

La carrera se desarrolló en una tarde calurosa, con elevada humedad, lo que exigió al máximo a los ciclistas. A pesar de las condiciones climáticas, los fanáticos se ubicaron en distintos puntos estratégicos del circuito para alentar sin descanso, con banderas, carteles y aplausos, especialmente en el paso del pelotón por las zonas más concurridas.

El recorrido de la Etapa 3

La concentración de los equipos se realizó a las 14:15 en calle 5 y Vidart, mientras que la largada oficial fue a las 15:30, luego de un tramo inicial en tren controlado hasta el kilómetro cero.

El circuito competitivo incluyó el paso por calle 5, calle Mendoza, avenida Joaquín Uñac, calle 14, Aberastain, calle 11 y Chacabuco, regresando luego al punto de llegada. El trazado, de 140,9 kilómetros, combinó rectas rápidas y sectores técnicos, lo que permitió distintas estrategias de equipo y mantuvo el ritmo alto durante toda la jornada.

La Vuelta a San Juan 2026, que se disputa desde el 23 de enero hasta el 1 de febrero, celebra su 41ª edición y cuenta con un prólogo, nueve etapas y una contrarreloj individual. La competencia reúne a ciclistas de las categorías Sub 23 y Elite, con equipos locales, nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial.