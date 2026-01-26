Vuelta a San Juan 2026: Mauricio Domínguez ganó la Etapa 3 en Pocito
El ciclista calingastino se impuso en una etapa exigente y muy convocante, disputada sobre un circuito urbano de cuatro vueltas en Pocito. El triunfo quedó en casa y la general sigue liderada por Nicolás Tivani.
La Etapa 3 de la Vuelta a San Juan 2026 tuvo este lunes como escenario principal al departamento Pocito, que fue epicentro de una verdadera fiesta del ciclismo. Con una multitud apostada a lo largo del recorrido, el calor y la humedad no impidieron que el público acompañara de manera constante cada paso del pelotón.
Tras completar cuatro giros al circuito urbano, el triunfo quedó en manos del sanjuanino Mauricio Domínguez, representante del equipo Municipalidad de Santa Lucía / Gremios, quien logró imponerse en el tramo final y cruzó la línea de meta ubicada en la intersección de calle 5 y Vidart. La definición fue ajustada y mantuvo la expectativa hasta los últimos metros.
El podio de la jornada se completó con Emiliano Pérez (Diberbool) en el segundo lugar y Fred Matute Baca (HyF Liro Recovery Sport) en la tercera posición. En tanto, la clasificación general continúa encabezada por el pocitano Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito), quien recibió un marcado respaldo del público local durante toda la etapa.
La carrera se desarrolló en una tarde calurosa, con elevada humedad, lo que exigió al máximo a los ciclistas. A pesar de las condiciones climáticas, los fanáticos se ubicaron en distintos puntos estratégicos del circuito para alentar sin descanso, con banderas, carteles y aplausos, especialmente en el paso del pelotón por las zonas más concurridas.
El recorrido de la Etapa 3
La concentración de los equipos se realizó a las 14:15 en calle 5 y Vidart, mientras que la largada oficial fue a las 15:30, luego de un tramo inicial en tren controlado hasta el kilómetro cero.
El circuito competitivo incluyó el paso por calle 5, calle Mendoza, avenida Joaquín Uñac, calle 14, Aberastain, calle 11 y Chacabuco, regresando luego al punto de llegada. El trazado, de 140,9 kilómetros, combinó rectas rápidas y sectores técnicos, lo que permitió distintas estrategias de equipo y mantuvo el ritmo alto durante toda la jornada.
La Vuelta a San Juan 2026, que se disputa desde el 23 de enero hasta el 1 de febrero, celebra su 41ª edición y cuenta con un prólogo, nueve etapas y una contrarreloj individual. La competencia reúne a ciclistas de las categorías Sub 23 y Elite, con equipos locales, nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial.