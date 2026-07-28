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Le pidió que no fumara adentro y él, reaccionó con golpes y mordiscos: fue detenido

Una mujer le pidió a su pareja que no fumara dentro de su casa en Santa Lucía y él reaccionó con insultos, la sujetó del cuello, la golpeó en el rostro y le mordió la mejilla. Pablo Rodríguez cerró la causa con una probation de un año y exclusión del hogar conyugal.

El detonante fue un pedido completamente razonable: que no fumara dentro de la casa. La reacción que siguió no tuvo nada de razonable. El pasado 22 de julio de 2025, cerca de las 23:50, Pablo Sebastián Rodríguez protagonizó un episodio de violencia de género en el domicilio que compartía con su pareja en Santa Lucía que terminó con la mujer trasladada de urgencia a la UFI CAVIG para ser revisada por un médico legista.

Según consta en el legajo fiscal, la víctima le solicitó a Rodríguez que no fumara en el interior de la vivienda. Eso fue suficiente para desatar su furia. El hombre comenzó a insultarla, luego la sujetó del cuello, le propinó golpes de puño en el rostro y le mordió la mejilla izquierda.

La mujer logró llamar al 911 y personal de la Comisaría 29 se hizo presente en el lugar, entrevistó a la damnificada y procedió a la aprehensión de Rodríguez.

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El médico legista que examinó a la víctima en la sede de la UFI CAVIG constató lesiones de reciente data con un tiempo probable de curación de entre cinco y siete días. Esa evaluación quedó incorporada al expediente como prueba central del hecho.

La fiscal en turno, Dra. Virginia Branca, fue notificada por el ayudante fiscal presente en el lugar y ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa quedó a cargo del fiscal Dr. Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Dra. Liliam Mari, quienes llevaron adelante las actuaciones.

El caso cerró con un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba por un año. Las condiciones impuestas a Rodríguez incluyen una reparación simbólica, tareas comunitarias para el Estado, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, exclusión del hogar conyugal y prohibición de realizar actos molestos.

Un pedido para que no se fumara dentro de la casa. Una reacción desproporcionada y violenta. Y una mujer que tuvo que llamar al 911 desde su propio hogar para estar a salvo.

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