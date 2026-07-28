El detonante fue un pedido completamente razonable: que no fumara dentro de la casa. La reacción que siguió no tuvo nada de razonable. El pasado 22 de julio de 2025, cerca de las 23:50, Pablo Sebastián Rodríguez protagonizó un episodio de violencia de género en el domicilio que compartía con su pareja en Santa Lucía que terminó con la mujer trasladada de urgencia a la UFI CAVIG para ser revisada por un médico legista.
Le pidió que no fumara adentro y él, reaccionó con golpes y mordiscos: fue detenido
Una mujer le pidió a su pareja que no fumara dentro de su casa en Santa Lucía y él reaccionó con insultos, la sujetó del cuello, la golpeó en el rostro y le mordió la mejilla. Pablo Rodríguez cerró la causa con una probation de un año y exclusión del hogar conyugal.