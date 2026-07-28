Le pidió que no fumara adentro y él, reaccionó con golpes y mordiscos: fue detenido

El médico legista que examinó a la víctima en la sede de la UFI CAVIG constató lesiones de reciente data con un tiempo probable de curación de entre cinco y siete días. Esa evaluación quedó incorporada al expediente como prueba central del hecho.

La fiscal en turno, Dra. Virginia Branca, fue notificada por el ayudante fiscal presente en el lugar y ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa quedó a cargo del fiscal Dr. Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Dra. Liliam Mari, quienes llevaron adelante las actuaciones.

El caso cerró con un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba por un año. Las condiciones impuestas a Rodríguez incluyen una reparación simbólica, tareas comunitarias para el Estado, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, exclusión del hogar conyugal y prohibición de realizar actos molestos.

Un pedido para que no se fumara dentro de la casa. Una reacción desproporcionada y violenta. Y una mujer que tuvo que llamar al 911 desde su propio hogar para estar a salvo.