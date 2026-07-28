Ataque de furia en Rivadavia: golpeó a su mujer y se atrincheró sobre un auto

En medio del brote de celos, Weber descendió las escaleras del consorcio buscando a un tercero imaginario. Cuando la mujer le exigió la devolución de su teléfono desde la mitad de la escalera, el agresor salió de la vivienda armado con dos cuchillos y la empujó, provocando que cayera al suelo.

La secuencia violenta continuó en el estacionamiento del edificio: mientras la víctima le reclamaba su teléfono, Weber le asestó un golpe en la cabeza con el cabo de uno de los cuchillos, causándole un corte en la frente.

Furia en la vía pública y un chofer al ataque

Mientras la mujer pedía auxilio a una vecina —quien dio aviso de inmediato al 911 y a la madre del agresor—, Weber regresó al edificio e intentó agredir a su cuñado en las escaleras, maniobra que fue impedida por su propia hermana tras un forcejeo.

Seguidamente, el sujeto abandonó el consorcio y caminó con el torso desnudo y un cuchillo en la mano hasta la intersección de Juan B. Justo y Avenida Córdoba. En ese punto, se topó con un empleado de su madre que circulaba a bordo de una camioneta Fiat Fiorino.

Al disminuir la velocidad, Weber saltó y se subió al techo del vehículo en movimiento. Desde arriba, le gritó al conductor: "Te voy a matar", e intentó clavarle el cuchillo metiendo la mano por la ventanilla. El chofer frenó de golpe y, por la inercia, el agresor salió despedido hacia el capot.

Detención y diagnóstico de la víctima

Efectivos policiales que acudían al llamado del 911 presenciaron el ataque en plena calle y procedieron a la inmediata aprehensión de Weber. El conductor de la camioneta constató daños en la unidad, como la rotura del espejo retrovisor izquierdo.

La pareja del detenido fue trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde personal de la UFI CAVIG le receptó la denuncia. El médico legista constató lesiones producidas por los golpes en el rostro y el abdomen, determinando una incapacidad de 13 días. Asimismo, el informe psicológico arrojó una valoración de riesgo de violencia (EPV) de nivel Alto (34).