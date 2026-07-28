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Ataque de furia en Rivadavia: golpeó a su mujer y se atrincheró sobre un auto

Francisco Weber agredió a su pareja, amenazó a su cuñado y se subió al techo de una camioneta en movimiento armado con un cuchillo.

Un violento episodio de celos, agresión intrafamiliar y pánico en la vía pública concluyó en los Tribunales con una condena para Francisco Weber, imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas con arma y daño.

A través de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por el fiscal Dr. Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Dra. Lucía Escudero, la Justicia resolvió condenar a Weber a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

Escena de celos, agresión a su pareja y ataque con cuchillos

El hecho ocurrió en un departamento ubicado en el departamento Rivadavia, donde el agresor convivía con su pareja y se encontraban acompañados por la hermana y el cuñado del sujeto. Todo se desencadenó cuando la mujer le pidió a Weber que fuera a comprar comida. Al regresar, aproximadamente 20 minutos después, el hombre —quien presenta consumo problemático de cocaína— le quitó el celular a su pareja y comenzó a acusarla de que alguien había ingresado a la habitación.

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En medio del brote de celos, Weber descendió las escaleras del consorcio buscando a un tercero imaginario. Cuando la mujer le exigió la devolución de su teléfono desde la mitad de la escalera, el agresor salió de la vivienda armado con dos cuchillos y la empujó, provocando que cayera al suelo.

La secuencia violenta continuó en el estacionamiento del edificio: mientras la víctima le reclamaba su teléfono, Weber le asestó un golpe en la cabeza con el cabo de uno de los cuchillos, causándole un corte en la frente.

Furia en la vía pública y un chofer al ataque

Mientras la mujer pedía auxilio a una vecina —quien dio aviso de inmediato al 911 y a la madre del agresor—, Weber regresó al edificio e intentó agredir a su cuñado en las escaleras, maniobra que fue impedida por su propia hermana tras un forcejeo.

Seguidamente, el sujeto abandonó el consorcio y caminó con el torso desnudo y un cuchillo en la mano hasta la intersección de Juan B. Justo y Avenida Córdoba. En ese punto, se topó con un empleado de su madre que circulaba a bordo de una camioneta Fiat Fiorino.

Al disminuir la velocidad, Weber saltó y se subió al techo del vehículo en movimiento. Desde arriba, le gritó al conductor: "Te voy a matar", e intentó clavarle el cuchillo metiendo la mano por la ventanilla. El chofer frenó de golpe y, por la inercia, el agresor salió despedido hacia el capot.

Detención y diagnóstico de la víctima

Efectivos policiales que acudían al llamado del 911 presenciaron el ataque en plena calle y procedieron a la inmediata aprehensión de Weber. El conductor de la camioneta constató daños en la unidad, como la rotura del espejo retrovisor izquierdo.

La pareja del detenido fue trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde personal de la UFI CAVIG le receptó la denuncia. El médico legista constató lesiones producidas por los golpes en el rostro y el abdomen, determinando una incapacidad de 13 días. Asimismo, el informe psicológico arrojó una valoración de riesgo de violencia (EPV) de nivel Alto (34).

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