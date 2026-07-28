La Cámara de Diputados de San Juan comenzó el procedimiento previsto para analizar una denuncia presentada contra el ministro de la Corte de Justicia Marcelo Lima. La presentación fue realizada por el abogado Nicolás Fiorentino y quedó radicada en la Sala Acusadora, órgano encargado de intervenir en este tipo de procesos institucionales.
Diputados analizará una denuncia presentada contra un ministro de la Corte
Una comisión tendrá hasta 40 días para analizar los antecedentes y emitir un dictamen antes de que el cuerpo defina si corresponde avanzar o desestimar la denuncia.