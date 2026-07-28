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Diputados analizará una denuncia presentada contra un ministro de la Corte

Una comisión tendrá hasta 40 días para analizar los antecedentes y emitir un dictamen antes de que el cuerpo defina si corresponde avanzar o desestimar la denuncia.

La Cámara de Diputados de San Juan comenzó el procedimiento previsto para analizar una denuncia presentada contra el ministro de la Corte de Justicia Marcelo Lima. La presentación fue realizada por el abogado Nicolás Fiorentino y quedó radicada en la Sala Acusadora, órgano encargado de intervenir en este tipo de procesos institucionales.

Según confirmó el presidente del bloque Producción y Trabajo, Juan De La Cruz Córdoba, la denuncia será distribuida entre los integrantes de la Sala Acusadora para dar inicio al trámite correspondiente.

De acuerdo con lo planteado por el denunciante, la presentación está vinculada a un presunto incumplimiento de deberes funcionales y sostiene que el magistrado habría vulnerado los principios de objetividad e imparcialidad en una causa determinada.

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El planteo hace referencia a una denuncia anterior impulsada por Fiorentino contra un juez de Cámara Civil. En ese contexto, el abogado sostiene que Marcelo Lima, en su carácter de presidente del Jurado de Enjuiciamiento, debió apartarse de la intervención por un supuesto vínculo de amistad con el magistrado involucrado.

A partir de la recepción formal de la denuncia, la Comisión de Investigación contará con un plazo de 40 días para analizar la documentación, evaluar los antecedentes y elaborar un dictamen.

Una vez concluida esa etapa, el informe será remitido nuevamente a la Sala Acusadora, que deberá resolver si corresponde archivar la presentación o avanzar con las instancias previstas en el procedimiento institucional.

Desde la Cámara de Diputados remarcaron que se trata de una denuncia recientemente ingresada y que, como ocurre en este tipo de actuaciones, será la investigación la que determine si existen elementos suficientes para que el proceso continúe. Mientras tanto, la presentación se encuentra en una etapa preliminar de análisis y no implica una definición sobre la responsabilidad del magistrado denunciado.

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