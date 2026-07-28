La autopsia cambió el tablero en el caso de "Lita": qué se sabe y qué investigan

"Externamente no expresa ningún tipo de lesión, pero no puedo aseverar una muerte natural ni una muerte violenta. Hasta no tener los estudios histopatológicos y los exámenes internos no podemos adelantar una opinión definitiva", explicó Gómez.

Los estudios complementarios demandarán entre 15 y 20 días, por lo que recién entonces los investigadores podrán confirmar si la mujer falleció por una causa natural o si existió alguna intervención de terceros.

Como dato preliminar, durante la autopsia se detectó un problema pulmonar, aunque el fiscal insistió en que ese hallazgo no alcanza para establecer el motivo de la muerte.

La otra investigación: reconstruir cómo vaciaron la vivienda

Mientras esperan el resultado de las pericias médicas, la investigación avanza sobre el robo. La Fiscalía confirmó que analiza imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas para identificar al hombre que escapó y reconstruir durante cuántos días ingresaron personas a la casa.

"Se relevan cámaras del lugar y de días anteriores. Tenemos imágenes en las que se observa el robo de la heladera y también de otros muebles. Estamos tratando de individualizar al hombre que logró escapar y establecer si hubo más personas involucradas", indicó Gómez.

Los investigadores tampoco descartan que los delincuentes hayan ingresado en distintas oportunidades mientras la propietaria ya había fallecido. "No sabemos desde cuándo le robaban ni si coincide con la fecha de la muerte. También resta determinar si frecuentaban la zona o si tenían algún vínculo con la víctima", agregó el fiscal.

Un detenido y un prófugo

Hasta el momento, la causa tiene un solo detenido: Gabriel Pozo Ale, de 32 años, quien fue reducido por un vecino —efectivo policial— cuando intentaba retirar una heladera de la vivienda. El otro sospechoso logró escapar y continúa siendo intensamente buscado.

Según precisó la Fiscalía, el detenido permanece vinculado únicamente por el delito de hurto de bienes, ya que hasta ahora no existen elementos que permitan relacionarlo con la muerte de la jubilada.

Mientras tanto, los familiares colaboran con los investigadores para determinar con precisión qué objetos faltan de la vivienda, que fue encontrada completamente desordenada.

La causa continúa abierta y las próximas pericias médicas, junto con el análisis de las cámaras de seguridad, serán determinantes para esclarecer si la muerte de "Lita" y el saqueo de su casa fueron hechos independientes o si existe alguna conexión entre ambos.