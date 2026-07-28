Conducía con 2,04 gramos de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Albardón

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 sobre calle Carlos Casivar, según informaron fuentes de la Comisaría 18ª. Por causas que son materia de investigación, el conductor, identificado como Nahuel Naveda, perdió el dominio del automóvil y terminó colisionando contra un árbol ubicado frente a una vivienda de la zona.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar del siniestro, constataron que el conductor ya había sido trasladado por particulares al Hospital de Albardón, donde recibió atención médica.