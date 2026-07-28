Un automovilista de 29 años protagonizó un violento siniestro vial durante la madrugada de este lunes en el departamento Albardón, luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar de frente contra un árbol. Tras el choque, se confirmó que manejaba con 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido para conducir.
Conducía con 2,04 gramos de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Albardón
El hecho ocurrió en la madrugada, el conductor de 29 años fue trasladado al hospital departamental.