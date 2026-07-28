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Conducía con 2,04 gramos de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Albardón

El hecho ocurrió en la madrugada, el conductor de 29 años fue trasladado al hospital departamental.

Un automovilista de 29 años protagonizó un violento siniestro vial durante la madrugada de este lunes en el departamento Albardón, luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar de frente contra un árbol. Tras el choque, se confirmó que manejaba con 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido para conducir.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 sobre calle Carlos Casivar, según informaron fuentes de la Comisaría 18ª. Por causas que son materia de investigación, el conductor, identificado como Nahuel Naveda, perdió el dominio del automóvil y terminó colisionando contra un árbol ubicado frente a una vivienda de la zona.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar del siniestro, constataron que el conductor ya había sido trasladado por particulares al Hospital de Albardón, donde recibió atención médica.

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(video gentileza)

Alcoholemia positiva

Una vez asistido, Naveda fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que supera ampliamente el máximo permitido por la legislación vigente para conducir en la provincia.

Ante esta situación, el ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera, dispuso la aplicación del protocolo correspondiente para siniestros viales, el inicio de las actuaciones judiciales y la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales.

La fiscalía quedó a cargo de determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades derivadas del hecho.

FUENTE: Infoalbardon

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