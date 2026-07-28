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La Fiesta Nacional del Sol define sus últimos detalles y ya hay una sede que gana terreno

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol volvería a realizarse en la Ciudad Deportiva. Desde el Gobierno provincial señalaron que esa alternativa está prácticamente confirmada y anticiparon que durante agosto podrían anunciar oficialmente tanto la sede como la fecha del evento.

La Ciudad Deportiva se perfila nuevamente como el escenario de la próxima Fiesta Nacional del Sol. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, aseguró que esa opción está "prácticamente confirmada" y adelantó que durante agosto podrían darse a conocer oficialmente la sede y la fecha de una de las celebraciones más importantes de San Juan.

El funcionario destacó el balance positivo que dejaron las dos últimas ediciones realizadas en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Según explicó, la infraestructura permitió sostener la programación principal incluso durante jornadas afectadas por el viento Zonda.

Romero señaló que los espectáculos pudieron desarrollarse bajo techo en el velódromo y que solo la feria al aire libre debió suspenderse una jornada por cuestiones de seguridad. "En otro lugar hubiéramos tenido que suspender todo", sostuvo.

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Mientras tanto, el Gobierno continúa trabajando en la organización de la fiesta y también analiza la fecha más conveniente para su realización. Entre las alternativas aparece noviembre y la posibilidad de aprovechar un fin de semana largo, además de coordinar el calendario para evitar superposiciones con la Fiesta Nacional de la Tradición de Jáchal.

La confirmación oficial de la sede y del cronograma se espera para las próximas semanas.

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