La Ciudad Deportiva se perfila nuevamente como el escenario de la próxima Fiesta Nacional del Sol. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, aseguró que esa opción está "prácticamente confirmada" y adelantó que durante agosto podrían darse a conocer oficialmente la sede y la fecha de una de las celebraciones más importantes de San Juan.
La Fiesta Nacional del Sol define sus últimos detalles y ya hay una sede que gana terreno
La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol volvería a realizarse en la Ciudad Deportiva. Desde el Gobierno provincial señalaron que esa alternativa está prácticamente confirmada y anticiparon que durante agosto podrían anunciar oficialmente tanto la sede como la fecha del evento.