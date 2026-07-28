La Fiesta Nacional del Sol define sus últimos detalles y ya hay una sede que gana terreno

El funcionario destacó el balance positivo que dejaron las dos últimas ediciones realizadas en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Según explicó, la infraestructura permitió sostener la programación principal incluso durante jornadas afectadas por el viento Zonda.

Romero señaló que los espectáculos pudieron desarrollarse bajo techo en el velódromo y que solo la feria al aire libre debió suspenderse una jornada por cuestiones de seguridad. "En otro lugar hubiéramos tenido que suspender todo", sostuvo.