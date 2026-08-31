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La Justicia rechazó liberar a Marín y seguirá preso por el crímen de Gemma

El Tribunal de Impugnación rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa. Marín continuará detenido mientras avanza la investigación por el crimen ocurrido en La Costanera.

La defensa de Matías Marín, único acusado por el femicidio de Gemma Álvarez, intentó este lunes revertir la prisión preventiva que pesa sobre el imputado, pero el planteo fue rechazado. De esta manera, Marín continuará detenido en el Penal mientras avanza la investigación por el crimen ocurrido el 30 de julio en La Costanera, Chimbas.

La audiencia se realizó ante el Tribunal de Impugnación y tuvo como eje el pedido de excarcelación presentado por la abogada María Filomena Noriega. La defensa sostuvo que Marín podría atravesar el proceso en libertad y argumentó, entre otros puntos, que tiene una hija menor a su cargo y arraigo en la provincia.

La Fiscalía, representada en esta instancia por el fiscal de Impugnación Fabrizio Medici, se opuso al pedido y solicitó que se mantuviera la prisión preventiva por el plazo de un año, tal como había sido dispuesto en la audiencia inicial.

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Finalmente, el juez de Impugnación Maximiliano Blejman rechazó el planteo y confirmó la medida cautelar. Marín, que no participó de la audiencia ni de manera presencial ni mediante videoconferencia, continuará privado de su libertad, en principio, hasta fines de julio de 2027.

Qué sostiene la investigación por el crimen de Gemma

Marín está acusado de haber asesinado a su expareja Gemma Álvarez, de acuerdo con la hipótesis que sostiene la Fiscalía. La autopsia determinó que la víctima recibió 31 puñaladas y estableció que el arma utilizada habría sido un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo.

Ese elemento fue posteriormente encontrado en un campo lindante a la zona donde ocurrió el crimen.

Según la reconstrucción presentada durante las primeras audiencias, Marín habría llegado hasta el sector donde vivía Álvarez en el barrio Las Alondras, en Chimbas, y posteriormente habría seguido a la mujer con su automóvil antes de atacarla.

La investigación también estableció que ambos tenían una hija en común, actualmente de 11 años.

Con la decisión adoptada este lunes, la Justicia mantuvo la principal medida cautelar contra el único acusado mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para avanzar hacia una eventual acusación y posterior juicio.

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