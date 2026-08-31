La Justicia rechazó liberar a Marín y seguirá preso por el crímen de Gemma

Finalmente, el juez de Impugnación Maximiliano Blejman rechazó el planteo y confirmó la medida cautelar. Marín, que no participó de la audiencia ni de manera presencial ni mediante videoconferencia, continuará privado de su libertad, en principio, hasta fines de julio de 2027.

Qué sostiene la investigación por el crimen de Gemma

Marín está acusado de haber asesinado a su expareja Gemma Álvarez, de acuerdo con la hipótesis que sostiene la Fiscalía. La autopsia determinó que la víctima recibió 31 puñaladas y estableció que el arma utilizada habría sido un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo.

Ese elemento fue posteriormente encontrado en un campo lindante a la zona donde ocurrió el crimen.

Según la reconstrucción presentada durante las primeras audiencias, Marín habría llegado hasta el sector donde vivía Álvarez en el barrio Las Alondras, en Chimbas, y posteriormente habría seguido a la mujer con su automóvil antes de atacarla.

La investigación también estableció que ambos tenían una hija en común, actualmente de 11 años.

Con la decisión adoptada este lunes, la Justicia mantuvo la principal medida cautelar contra el único acusado mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para avanzar hacia una eventual acusación y posterior juicio.