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Detectaron motociclistas en la zona donde cayó el helicóptero en Ischigualasto

Cómo medida de prevención, el Parque Provincial reforzó la vigilancia en la zona debido a que el lugar es reserva para la investigación.

La administración del Parque Provincial Ischigualasto decidió reforzar las medidas de vigilancia y señalización en los sectores de acceso restringido, luego de detectar la presencia de motociclistas dentro del área donde cayó el helicóptero.

Como parte de este operativo, se instalaron cinco nuevos carteles en distintos puntos de los límites de la zona, con el objetivo de hacer más visible la prohibición y evitar que visitantes ingresen de manera accidental o deliberada. La nueva señalización fue colocada aproximadamente 12 kilómetros del sitio donde se produjo el accidente del helicóptero ocurrido el pasado 29 de julio.

El lugar donde cayó la aeronave forma parte de un área de máxima preservación ambiental, por lo que el acceso está limitado exclusivamente a actividades autorizadas, como investigaciones científicas, tareas de conservación y patrullajes.

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El accidente del helicóptero Bell 412 ocurrió en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto, en una zona conocida como Los Arrieros.

La aeronave, contratada para tareas vinculadas al combate de incendios forestales y una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, perdió contacto aproximadamente a las 10:26 del 29 de julio. Posteriormente fue localizada en el norte del área protegida. Las siete personas que viajaban a bordo fallecieron..

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Entre los aspectos analizados por los organismos correspondientes se encuentran las condiciones meteorológicas y las circunstancias del vuelo, sin que hasta el momento exista una hipótesis definitiva sobre lo ocurrido.

Luego de aquella tragedia, y ante la detección de motociclistas dentro del área restringida, las autoridades buscan evitar nuevos ingresos no autorizados y reforzar el cuidado de un sector considerado de alto valor ambiental y científico.

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