Detectaron motociclistas en la zona donde cayó el helicóptero en Ischigualasto

El accidente del helicóptero Bell 412 ocurrió en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto, en una zona conocida como Los Arrieros.

La aeronave, contratada para tareas vinculadas al combate de incendios forestales y una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, perdió contacto aproximadamente a las 10:26 del 29 de julio. Posteriormente fue localizada en el norte del área protegida. Las siete personas que viajaban a bordo fallecieron..

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Entre los aspectos analizados por los organismos correspondientes se encuentran las condiciones meteorológicas y las circunstancias del vuelo, sin que hasta el momento exista una hipótesis definitiva sobre lo ocurrido.

Luego de aquella tragedia, y ante la detección de motociclistas dentro del área restringida, las autoridades buscan evitar nuevos ingresos no autorizados y reforzar el cuidado de un sector considerado de alto valor ambiental y científico.