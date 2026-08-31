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Creó un perfil falso, contactó a un menor y fue condenado: no irá preso

Lucas Miranda, de 25 años, reconoció los hechos y recibió una pena de un año y cuatro meses de prisión condicional. La investigación se inició a partir de reportes internacionales que detectaron actividad vinculada a San Juan.

La Justicia sanjuanina condenó este lunes a Lucas Miranda, de 25 años, por los delitos de grooming y tenencia de material de explotación sexual infantil agravado. El joven, oriundo de Rawson, recibió una pena de 1 año y 4 meses de prisión de ejecución condicional, por lo que permanecerá en libertad mientras cumpla las reglas de conducta impuestas.

El caso llegó a juicio abreviado luego de que Miranda reconociera los hechos investigados. El acuerdo fue presentado por el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Candela Pérez, de la UFI ANIVI, con la defensa de la defensora oficial Sandra Leveque. El juez de Garantías Guillermo Adárvez homologó el acuerdo y dictó la condena.

La causa se inició a partir de dos reportes del sistema CyberTipline, emitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que detectaron actividad presuntamente ilícita vinculada con San Juan.

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Uno de los reportes permitió detectar una maniobra de grooming a través de Instagram. Según la investigación, Miranda habría creado un perfil falso utilizando una cuenta asociada a su teléfono celular, bajo la identidad de una mujer llamada “Florencia Videla”.

Desde allí habría contactado a un adolescente de 16 años, con quien mantuvo conversaciones y a quien posteriormente le exigió el envío de fotografías íntimas.

El segundo reporte complicó aún más su situación. De acuerdo con la evidencia incorporada al expediente, el 6 de marzo se detectó desde una cuenta vinculada al acusado la descarga de al menos 12 videos con material de explotación y abuso sexual infantil.

Los peritajes determinaron que las víctimas que aparecían en esos archivos eran menores de 13 años, circunstancia que agravó la acusación. Además, el material habría quedado almacenado en servicios de almacenamiento en la nube, entre ellos Google Photos y Google Drive.

Con la evidencia informática y pericial reunida, la defensa no se opuso a la reconstrucción de los hechos y las partes acordaron una condena.

Miranda deberá cumplir durante el período establecido por la Justicia las reglas de conducta fijadas para conservar el beneficio de la prisión condicional. De incumplirlas, la situación podría ser revisada judicialmente.

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