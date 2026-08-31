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Investigan si una falla hidráulica provocó la muerte del operario en Ullum

El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, brindó detalles de la investigación por la muerte de José Jofré, de 40 años, quien falleció mientras realizaba tareas de mantenimiento en una máquina pesada dentro de una finca.

La Justicia investiga las circunstancias en las que José Jofré, de 40 años, murió aplastado por la pala frontal de una máquina pesada mientras realizaba tareas de mantenimiento en una finca del departamento Ullum.

El trágico hecho ocurrió el sábado, en la finca La Herminia, ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 60, entre las calles San Antonio y Santiago Grafigna.

Según las primeras informaciones, Jofré se encontraba trabajando junto a otro operario sobre una máquina topadora cuando, por causas que todavía se intentan determinar, la pala frontal descendió y lo atrapó.

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El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, explicó que los investigadores se encuentran analizando las pericias realizadas sobre la maquinaria para establecer qué provocó el movimiento de la pala.

Grassi señaló que, en un primer análisis, no se descarta que alguien haya manipulado la parte hidráulica de la máquina, lo que podría haber provocado que la pala descendiera. Sin embargo, aclaró que todas las hipótesis permanecen bajo análisis.

“Estamos analizando la pericia”, explicó el fiscal, quien además indicó que en la maquinaria se observaba presencia de líquido, un elemento que deberá ser evaluado por los especialistas.

Otro dato relevante para la investigación es la existencia de una cámara de seguridad en el lugar. Los investigadores aguardan poder acceder a esas imágenes, ya que podrían aportar información clave sobre lo ocurrido momentos antes del accidente.

La causa se encuentra en una etapa inicial y, por el momento, se trata de actuaciones que buscan establecer cómo se produjo el accidente y si existió algún tipo de responsabilidad.

En ese sentido, Grassi explicó que se analiza la posibilidad de que haya existido imprudencia o negligencia, aunque remarcó que será el avance de la investigación el que permitirá determinarlo.

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