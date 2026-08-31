Luis Caputo tiene más del 95% de sus depósitos bancarios fuera de la Argentina

En Argentina, en cambio, Caputo informó saldos considerablemente menores. Declaró tres cajas de ahorro en pesos con $581.680, $742 y $44, además de una caja de ahorro en dólares valuada en unos $23,1 millones y cinco plazos fijos en pesos por aproximadamente $584,2 millones.

También informó efectivo por $122.071 y US$0,01.

La presentación muestra además una variación importante durante 2025. Caputo comenzó el año con bienes declarados por $11.851 millones y lo terminó con $19.509 millones. La diferencia representa un incremento nominal de $7.658 millones, equivalente al 64,6% medido en pesos.

Al mismo tiempo, sus pasivos se redujeron de manera considerable. Las deudas declaradas al inicio del ejercicio eran de $193,9 millones, mientras que al cierre quedaron en $21,9 millones.

El patrimonio también incluye numerosos inmuebles, entre ellos una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, un departamento en Recoleta recibido por herencia, un terreno rural con vivienda en Alberti, una casa en Villa La Angostura y terrenos en Benavídez y Pilar, además de cocheras.

Caputo también declaró participaciones en sociedades e inversiones financieras, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de los activos informados es su participación del 50% en Anker Latinoamericana, valuada en $61,2 millones. También aparece una participación en Ancora Investments LP, registrada en Canadá, cuyo valor declarado pasó de $1.870 millones al inicio de 2025 a $888 millones al cierre.

A esto se suman acciones de Palmeral Chico, por más de $2.288 millones, y de Sacha Rupaska, por unos $459,5 millones.

La declaración jurada refleja la valuación de los bienes y obligaciones informados por el funcionario al cierre del ejercicio y muestra una marcada concentración de los depósitos bancarios fuera de la Argentina.