El plan FinEs inicia la preinscripción para terminar la secundaria

FinEs II Deudores de años, con Ciclo Básico aprobado: pueden acceder quienes tengan 22 años como mínimo y hayan aprobado el Ciclo Básico correspondiente a la normativa educativa bajo la cual cursaron. Se deberá presentar una copia del Libro Matriz, solicitada en la escuela de origen.

Entre las trayectorias reconocidas se encuentran el segundo año del antiguo nivel secundario de cinco años, el 9° año de EGB 3 de la Ley Federal de Educación, el Ciclo Básico de la Ley de Educación 26.206, el primer año de Educación de Adultos (CENS), el Ciclo Básico de instituciones de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de gestión privada y el Ciclo Básico de FinEs III.

FinEs para realizar el Secundario Completo: está destinado a personas de 28 años o más que cuenten con primaria completa. Para la inscripción deberán presentar el certificado de finalización de los estudios primarios.