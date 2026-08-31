El Ministerio de Educación habilita desde este lunes 31 de agosto la preinscripción al Plan FinEs - Terminá tu Secundario, destinada a jóvenes y adultos que buscan completar sus estudios secundarios. La convocatoria se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre y la preinscripción se realizará de manera presencial en la Isla del Ministerio de Educación, ubicada en la planta baja del Centro Cívico, de 8,30 a 13.
El plan FinEs inicia la preinscripción para terminar la secundaria
El Ministerio de Educación recibirá preinscripciones desde este 31 de agosto al 4 de septiembre para las distintas líneas del programa, destinadas a quienes adeudan materias, años o necesitan completar sus estudios secundarios.