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Perdió el control en una curva, chocó contra un árbol y terminó en una casa

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en Santa Lucía. El conductor circulaba de oeste a este por calle San Lorenzo cuando perdió el control del vehículo. A pesar de la violencia del impacto, no habría sufrido heridas.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en Santa Lucía, cuando un conductor perdió el control de su vehículo mientras circulaba por calle San Lorenzo, en dirección de oeste a este.

Por causas que son materia de investigación, al llegar a una curva ubicada en la zona, el automovilista habría perdido el dominio del rodado y terminó impactando primero contra un árbol.

Tras el choque, el vehículo continuó su trayectoria hasta terminar contra el portón de una vivienda, provocando importantes daños materiales.

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A pesar de la violencia de los impactos, el conductor no habría sufrido heridas de consideración. Las circunstancias que provocaron el despiste serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.

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