Un fuerte siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en Santa Lucía, cuando un conductor perdió el control de su vehículo mientras circulaba por calle San Lorenzo, en dirección de oeste a este.
Perdió el control en una curva, chocó contra un árbol y terminó en una casa
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en Santa Lucía. El conductor circulaba de oeste a este por calle San Lorenzo cuando perdió el control del vehículo. A pesar de la violencia del impacto, no habría sufrido heridas.