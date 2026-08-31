¿Habrá despedida para Messi en Argentina?: la versión que ilusiona

Un dato que alimenta la posibilidad es el calendario internacional. La próxima ventana FIFA se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre, período en el que podría organizarse un encuentro especial si finalmente avanzan las gestiones.

La idea tendría como objetivo que Messi pueda vestir por última vez la camiseta argentina ante su público, después de una trayectoria de más de 20 años con la Selección. El rosarino anunció su decisión de dejar el combinado nacional luego del Mundial 2026, en un momento especialmente significativo de su carrera.

Por ahora, la despedida en Argentina se mantiene como una posibilidad que genera expectativa, a la espera de que la AFA o el propio Messi confirmen si habrá un último encuentro para el capitán.