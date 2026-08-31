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¿Habrá despedida para Messi en Argentina?: la versión que ilusiona

La posibilidad tomó fuerza luego de que un periodista asegurara que existen indicios sobre un eventual homenaje al capitán argentino. La próxima ventana FIFA, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aparece como una posible oportunidad.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina podría no haber terminado con su último partido oficial. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el capitán tenga un partido homenaje en Argentina, para cerrar su ciclo con la camiseta albiceleste frente a los hinchas.

La versión fue difundida por el periodista Pablo Gravellone, de TN, quien publicó en X: “Todo indica que habrá partido despedida para Messi en la Argentina. Veremos cómo evoluciona la información”.

Por ahora, no existe confirmación oficial de la AFA ni del entorno del futbolista, por lo que todavía no hay rival, estadio ni fecha definida.

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Un dato que alimenta la posibilidad es el calendario internacional. La próxima ventana FIFA se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre, período en el que podría organizarse un encuentro especial si finalmente avanzan las gestiones.

La idea tendría como objetivo que Messi pueda vestir por última vez la camiseta argentina ante su público, después de una trayectoria de más de 20 años con la Selección. El rosarino anunció su decisión de dejar el combinado nacional luego del Mundial 2026, en un momento especialmente significativo de su carrera.

Por ahora, la despedida en Argentina se mantiene como una posibilidad que genera expectativa, a la espera de que la AFA o el propio Messi confirmen si habrá un último encuentro para el capitán.

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