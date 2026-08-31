La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina podría no haber terminado con su último partido oficial. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el capitán tenga un partido homenaje en Argentina, para cerrar su ciclo con la camiseta albiceleste frente a los hinchas.
¿Habrá despedida para Messi en Argentina?: la versión que ilusiona
La posibilidad tomó fuerza luego de que un periodista asegurara que existen indicios sobre un eventual homenaje al capitán argentino. La próxima ventana FIFA, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, aparece como una posible oportunidad.