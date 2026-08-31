Celia y Antonela hablaron sobre el retiro de Messi: qué dijeron

“Pasó todo junto”

La emoción de Celia también estuvo atravesada por la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista, ocurrida recientemente. La madre del capitán recordó una frase que su esposo repetía cuando imaginaba el día en que su hijo dejara de jugar para Argentina.

“¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?”, contaba Jorge, según relató Celia.

Y agregó, todavía conmovida: “Sigo llorando, en la familia todos estamos tristes pero lo importante es que él sea feliz. El papá siempre me decía ‘¿qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”.

El retiro de Messi llegó después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y en medio de un momento personal marcado por el duelo familiar.

El mensaje de Antonela para cerrar una historia

También Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, eligió las redes sociales para acompañar públicamente la decisión de su marido. En Instagram, le dedicó un extenso mensaje en el que repasó los años compartidos, los momentos difíciles y, finalmente, las conquistas que terminaron coronando su carrera con la Selección.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así, Leo Messi. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes”, escribió.

Antonela destacó especialmente que sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, crecieron viendo de cerca la lucha de su padre y pudieron acompañarlo cuando finalmente consiguió levantar la Copa del Mundo.

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“Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, expresó. Y cerró con una frase que resume el sentimiento de la familia: “Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

El mensaje de Antonela y las palabras de Celia muestran el costado más íntimo del retiro de Messi: detrás de los récords, las Copas y las noches inolvidables con Argentina, queda una familia que acompañó cada caída, cada regreso y el sueño que finalmente terminó en la consagración mundial.