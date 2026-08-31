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¡Gracias totales! Messi anunció que se retira de la Selección

Lionel Messi anunció, a través de sus redes sociales, que dejará de jugar en la Selección argentina. "Me vacié, ya no tengo más para dar", reveló el capitán.

¿!Lionel Messi le puso punto final a su ciclo con la camiseta de la Selección argentina. El astro mundial reveló, a través de sus redes sociales, que dejará de vestir la Albiceleste luego de más de 20 años. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el capitán.

Messi también aclaró que la carta de despedida la hizo dos días después de la final de la Copa del Mundo 2026 y que la decisión la ratificó tras la pérdida de su padre.

La carta de despedida de Messi:

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

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Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!"

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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El video de despedida que subió Messi a sus redes:

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