Callejero Fino sigue incomunicado y declarará ante la Justicia

De acuerdo con la información que trascendió, Callejero Fino y su acompañante, identificado como Steven Joel Ricca, circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente, cuando fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27.

Según mencionaron algunos medios, iban camino al cumpleaños del cantante y novio de María Becerra, J. Rei, que se celebraba en una quinta en aquella zona.

¿Qué le secuestraron?

La falta de patente en el vehículo llevó a que los efectivos policiales lo inspeccionaran. Durante la requisa, encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, por lo que ambos quedaron imputados por la portación ilegal de un arma de guerra.

El abogado del cantante declaró a la prensa que el vehículo circulaba sin patente porque Callejero Fino "estaba grabando un videoclip" y se la quitó para evitar que se viera el número en el mismo.

El artista está a la espera de prestar su declaración en la Justicia en el establecimiento donde está detenido y recibió la visita de su círculo íntimo. La pena por portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses. Además, es un delito no excarcelable.

Años atrás, Callejero Fino ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.