El dólar blue sigue clavado en San Juan y así cerró este lunes

En el mercado nacional, el dólar oficial registró una leve baja del 0,11% y quedó en $1.480,02 para la compra y $1.531,51 para la venta. El dólar MEP también retrocedió y se ubicó en $1.534,38, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,60% hasta los $1.598,19.

Por su parte, el dólar Banco Nación cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar cripto se ubicó en $1.596, con una baja del 0,10%, mientras que el dólar turista quedó en $1.989, tras retroceder 0,33%.