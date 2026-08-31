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El dólar blue sigue clavado en San Juan y así cerró este lunes

El dólar blue volvió a cerrar este lunes con la misma cotización en la provincia. En el mercado nacional, en tanto, las principales referencias operaron con leves bajas.

El dólar blue en San Juan cerró este lunes 31 de agosto a $1.490 para la compra y $1.590 para la venta, según la cotización registrada a las 14:14. Con estos valores, la divisa informal mantiene por quinta jornada consecutiva el mismo precio en la provincia, sin modificaciones tanto en la punta compradora como en la vendedora.

En el mercado nacional, el dólar oficial registró una leve baja del 0,11% y quedó en $1.480,02 para la compra y $1.531,51 para la venta. El dólar MEP también retrocedió y se ubicó en $1.534,38, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,60% hasta los $1.598,19.

Por su parte, el dólar Banco Nación cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar cripto se ubicó en $1.596, con una baja del 0,10%, mientras que el dólar turista quedó en $1.989, tras retroceder 0,33%.

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El dólar mayorista, en tanto, terminó en $1.500 para la compra y $1.509 para la venta.

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