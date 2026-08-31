El dólar blue en San Juan cerró este lunes 31 de agosto a $1.490 para la compra y $1.590 para la venta, según la cotización registrada a las 14:14. Con estos valores, la divisa informal mantiene por quinta jornada consecutiva el mismo precio en la provincia, sin modificaciones tanto en la punta compradora como en la vendedora.
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El dólar blue sigue clavado en San Juan y así cerró este lunes
El dólar blue volvió a cerrar este lunes con la misma cotización en la provincia. En el mercado nacional, en tanto, las principales referencias operaron con leves bajas.