La escalofriante premonición de un "vidente" sanjuanino sobre las nenas desaparecidas

Creer o no creer. En la desesperación, no hay raciocinio y todo puede pasar; el desconcierto por parte de los allegados de las víctimas, o de los mismos investigadores de un caso, puede obligar a tomar caminos poco "ortodoxos", por ejemplo, acudir a la videncia. En medio de la conmoción por la desaparición de las tres hermanitas en Caucete, y mientras la Policía pone su máximo esfuerzo al caer la noche en San Juan, un vidente - quien ya había tenido aportes en otros casos resonantes y cuya identidad es resguardada por este diario- le contó a sanjuan8.com sobre sus impresiones en esta búsqueda.

















Consultado por la Policía local en otro caso resonante (la desaparición de Benjamín) y por la fuerza mendocina en la búsqueda de una mujer (en ambos hechos dio datos certeros) el vidente comentó a este medio detalles sobre las primeras sensaciones e imágenes en las que trabaja.













"Tengo mucha controversia con este caso porque veo una sola niña. Veo sangre, pero no logro identificar bien dónde. A la pequeña la veo boca abajo. También veo un hombre con un disparo en la cabeza", lanzó. El vidente, que manifiesta que sus imágenes han sido literales cada vez que las ha tenido, expresó que debe esperar la noche para realizar un nuevo recorrido visual por la posible escena. "Es que las personas se mueven menos de noche que de día", explicó.

















Si bien, la Policía niega constantemente trabajar con videntes, se supo que en más de una oportunidad consultó a estas personas para resolver casos. Sucedió, por ejemplo, en el caso Laperuta (en 2015) y tras la desaparición de Ariel Tapia (en 2011), por ejemplo. "La Policía se comunica conmigo, pero no es mi intención tener fama. Lo hago desde la humildad. Me interesa perfeccionarme para ayudar", aclaró, ante las críticas que ha recibido por su intervención.





















Conmocionado por la situación, el joven aseguró que tomó conocimiento de la situación y tuvo contacto con las identidades de las criaturas (datos personales confidenciales). "Se me revolucionó la vida cuando vi sus rostros. Siento que les hacen cosas muy feas y no puedo ver qué exactamente, pero siento que no tienen que volver con su madre", destacó. Si bien, el vidente expresó que "aún no se ha puesto de lleno a trabajar con la madre de las nenas desaparecidas", no tiene una buena impresión del tema.

















Mientras tanto, y antes de que se conocieran algunos detalles ya publicados por sanjuan8.com, había escrito en las redes sociales "veo un cerro de piedras negras". "También vi rastros de un basurero y una edificación pequeña", precisamente, la Policía encontró las mochilas de las nenas en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Las Talas, y trabajó detrás del cementerio caucetero, donde existe un cerro con piedras que se ven oscuras.





















El vidente le contó, además, a sanjuan8.com que su trabajo se divide en tres o cuatro etapas. Las imágenes primarias, la recopilación de datos, los aspectos del lugar y el armado de una especie de "película" donde se desarrolla la historia con un hilo conductor. "Esa es la parte más difícil. En esta oportunidad veo muerte, porque vi sangre. Ojalá me equivoque", declaró.

















Al caer la noche, la Policía continúa con la búsqueda de las tres hermanitas (de 8 y las mellizas de 6 años) que fueron vistas por última vez junto al primo de su madre, un sujeto identificado como Mario "el Chingolo" Ortíz (43 años), quien vive en la zona de Las Talas. El sujeto está sospechado de cometer abusos sobre las víctimas.













Si alguien tiene información sobre su paradero o conoce datos al respecto del caso, comunicarse inmediatamente con el 911.