Succionadores de clítoris, anillos peneanos, vibradores, bolas chinas, plugs anales. El catálogo de juguetes sexuales es tan amplio como diversos son los placeres íntimos. La tecnología, las funciones y la estética de los mismos se modernizan continuamente e invitan a probar nuevas opciones.

El uso de estos accesorios es cada vez más común y actores, actrices, modelos, cantantes, periodistas y otras celebridades no son la excepción. En distintas entrevistas a diversos medios de comunicación famosas y famosos contaron sobre sus preferencias a la hora de elegir un juguete sexual.

Florencia Peña: “Abrís un cajón y hay dos Satisfyer”

Florencia Peña se caracteriza por su sinceridad a la hora de hablar de su sexualidad. Y los juguetes sexuales no fueron la excepción a la hora de sus relatos. Durante una entrevista en el programa Las chicas de la culpa (ElTrece) admitió que durante una jornada de limpieza en su casa estos accesorios aparecían por todos lados.

“El otro día estuvimos con las chicas en casa ordenando cosas y aparecían todo tipo de consoladores. Me mandaban fotos y me decían: ‘¿Y con esto qué hacemos?’”, recordó entre risas.

Al explicar el por qué de la cantidad contó que durante un tiempo tuvo un acuerdo comercial con un sex-shop para ser su imagen, lo cual derivaba en que recibiera muchos productos para su uso personal. “Yo soy muy tester”, señaló la actriz.

“Aparecen en lugares que vos decís: ‘¿Cómo llegó esto acá?’ Abrís un cajón y hay dos Satisfyer…”, mencionó ante la aprobación de los presentes. “Me preguntaban qué hacer y yo les decía: ‘Guardalo’”, dijo sin dudarlo.

Lali Espósito: “El Satisfyer es el mejor amigo de la mujer”

Fiel a su estilo, cuando Lali Espósito habló de su juguete sexual favorito lo hizo sin tapujos: “Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, bueno, el Satisfyer es el mejor amigo de la mujer”.

En diálogo con la revista Vogue España la cantante y actriz aseguró que se trata de una “pieza fundamental en la salud sexual de cualquier mujer y, sobre todo, cuando viajás muchísimo”.

Para ella, las bondades de este succionador de clítoris son múltiples: “Tuvimos charlas enteras con mis amigas hablando de lo que sentimos por él. Es una historia de amor la que una tiene con esto”.

Guillermina Valdés: “Me sentí rara con esas dos bolas”

Guillermina Valdés contó su experiencia con las bolas chinas, un accesorio que son varias esferas unidas entre sí que, además de tonificar el suelo pélvico, cumplen un importante rol en la mejora de la sexualidad femenina, trabajando los músculos y generando vibraciones placenteras.

“Usé las bolitas chinas. No son para generar satisfacción, son para hacer un ejercicio. Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo”, dijo entre risas la actriz. Y añadió: "Habla bastante bien de mí que no se deslizaron, porque las bolitas quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contráctil importante”, sostuvo hace tiempo en Loft, programa de streaming de Cande Molfese.

Alejandra Maglietti: “Me lo han encontrado en la aduana en la valija”

Tiempo atrás, durante una entrevista con Vero Lozano, Alejandra Maglietti recordó una insólita anécdota con sus juguetes sexuales.

La modelo y panelista, que aseguró tener su “preferido” y que los deja en su mesa de luz para utilizarlos a demanda, es una fiel usuaria de estos accesorios: “Hay cosas nuevas todo el tiempo, escucho a alguna sexóloga que da tips o miro en las redes sociales y adquiero lo nuevo. Me gusta comprar y tener lo último de lo último”.

En esa línea, rememoró un hecho que tuvo a algunos de estos juguetes como protagonistas: “Me lo han encontrado en la valija, en la aduana. Me estaba yendo a ver a mi exnovio, que vivía afuera, y me lo llevé en mi equipaje de mano para que no se pierda, porque corre riesgo”.

“Es que tengo uno hace años que amo”, aclaró Maglietti. Lo que siguió, fue imaginable: “Lo tenía en mi valijita, lo pasé, pero me abrieron la valija a pesar de que traté de que no saltara y lo vieron igual".

Andy Kusnetzoff: “Me divierten las cosas que hay”

Escueto y sin dar detalles, Andy Kusnetzoff reveló durante una entrevista con Pampita que pudo hacerse de un juguete sexual durante un viaje, aunque no dijo cuál eligió.

“Disfraz no compré. A mí me divierten las cosas que hay. Hay cosas muy modernas, con Bluetooth para manejar la intensidad, prender y apagarlo”, contó el periodista.

Cómplice con Ardohain, fingió hacerse el desentendido: “No sé para qué sirve, no lo compré”. Acto seguido, reconoció: “Compré otro". Y concluyó: “En todos lados hay sex shop. Fui en Amsterdam, acá no. Es divertido entrar ahí”.

Victorio D'Alessandro: “Tengo un vibrador muy bueno”

Alguien que se mostró completamente a favor de estos accesorios fue Victorio D'Alessandro: “Los juguetes eróticos me encantan. Tengo un consolador, tengo algo para tapar los ojos, tengo un vibrador muy bueno que en el porno es catalogado como uno de los mejores juguetes sexuales”.